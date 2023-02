Gerüchte zu Wolverine Game und R Rating

Vermutlich denken sich Fans des nahezu unsterblichen Mutanten mit der herzlichen und charmanten Persönlichkeit nun das Gleiche wie ich. Wie sonst sollte man ein Wolverine Game machen wenn nicht mit einem R Rating? Und Gerüchten zu Folge, arbeitet Insomniac Games genau darauf hin. Es soll ein Spiel werden, welches dem Charakter würdig ist. Was, wenn man sich ansieht wie sie mit Spider-Man umgegangen sind, einfach Musik in meinen Ohren ist.

In my doc for Game Mess Morning starting right now, I've written that we're going to talk about The Coalition's next game, Wolverine, and the chances of a Titanfall (and lots more TF Legends details). https://t.co/3HFFcqEL2j

— Grubb (@JeffGrubb) February 2, 2023