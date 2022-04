PS3-Emulation für PS Plus Premium (PS5/PS4) angeblich in Arbeit

Letzte Woche hat Sony Interactive Entertainment endlich die Katze aus dem Sack gelassen und die neuen PS Plus-Modelle offiziell vorgestellt, die Plus und Now zusammen kombinieren. Mit der Zusammenlegung hat SIE einen Back-Katalog mit Retro-Spielen von bis zu 700 Spielen. Ein Problem an der Sache: PlayStation 3-Spiele können nicht nativ gespielt, sondern können nur via Streaming aktiviert werden. Wie ein Insider behauptet, soll sich das zukünftig ändern, so dass man PS3-Spiele für PS5/PS4 herunterladen kann.

VentureBeat-Reporter Jeff Grubb sprach in einem Podcast mit Mike Minotti über die größten Neuigkeiten der Woche, darunter auch PlayStation Plus.

Im Podcast behauptete Grubb: “Da ich die ganze Woche darüber gesprochen habe, habe ich nachgeschaut, ich habe nachgefragt. Es hört sich so an, als würde Sony an einer Emulation für PS3 auf PS5 arbeiten. Es kann aber einige Zeit dauern.”

Grubb fuhr fort: “Ich wünschte, sie würden herauskommen und uns das sagen.” – So sicher hört sich die Aussage jetzt nicht an, aber wir werden sehen ob der Insider recht behält und ab wann wir PS3-Spiele für PS5/PS4 herunterladen können.

PS Plus: Wann kommen native PS3-Spiele für die PS5?

Bereits vor dem Release der PS5 war die Abwärtskompatibilität der neuesten Sony-Konsole immer wieder ein Thema. Frühere Gerüchte behaupteten, dass SIE daran arbeite, ältere Spiele auf der neuen Konsole spielbar zu machen. Was übrig geblieben ist? Fast die gesamte PS4-Spielebibliothek. Eine PS3-Emulation gibt es bis heute nicht. Wie Grubb weiteres im Podcast sagte, wird die Sache “einige Zeit dauern”.

Sony ist bisher nichts ins Detail gegangen, warum gerade die PS3 die einzige Konsole in der PS Plus Premium-Reihe ist, die keine nativen Downloads zulässt. Wie wir wissen ist die PlayStation 3 dafür berüchtigt gewesen, dass es schwierig war, darauf Spiele zu entwickeln. Der Prozessor war sehr einzigartig und hat Emulationen im Laufe der Zeit schwierig gemacht, obwohl es einige Hobby-Entwickler zusammengebracht haben. Es scheint als wäre es nur eine Frage der Zeit.

Auf native PS3-Emulationen bei der PlayStation 5 müssen wir also noch Geduld aufbringen. Bis auf Grubb sprach darüber in letzter Zeit nämlich niemand. PS3-Spiele für PS5/PS4 herunterzuladen wäre sicherlich eine aufregende Sache. Auf der PlayStation 3 gab es einige Spiele, die es wieder wert wären, gespielt zu werden!