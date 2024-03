PS VR2: Sony pausiert die Produktion

Berichten zufolge hat Sony die Produktion der PlayStation VR2 vorübergehend gestoppt. Die angebliche Entscheidung des Unternehmens, die Produktion der PS VR2 zu pausieren, soll auf die schwachen Verkaufszahlen des Headsets zurückzuführen sein.

Das neueste Virtual-Reality-Headset von Sony wurde am 22. Februar ein Jahr alt. Die PS VR2 hatte im vergangenen Jahr Schwierigkeiten, sich auf dem Markt durchzusetzen, was zu einer Anhäufung von Lagerbeständen führte. Obwohl es von den Kritikern gut aufgenommen wurde, hatte das Gerät bei Markteinführung einen hohen Preis von rund 550 Euro und eine bescheidene Auswahl an Starttiteln. Es war teurer als die PS5, für die es benötigt wird. Ein Jahr später hat vermutlich nur ein Bruchteil der 54 Millionen PS5-Besitzer das VR-Zubehör für die Konsole erworben. Sony hat bisher keine konkreten Verkaufszahlen für die PS VR2 veröffentlicht. Möglicherweise schneidet sie schlechter ab als ihr Vorgänger, der bereits sieben Monate nach seinem Release Ende 2016 eine Million Mal verkauft wurde.

Sony hat die Produktion der PS VR2 gestoppt, möglicherweise aufgrund des mangelnden kommerziellen Erfolgs des Headsets. Laut einem Bericht von Takashi Mochizuki von Bloomberg hat das Unternehmen beschlossen, die Produktion zu stoppen, nachdem ein beträchtlicher Bestand an Geräten festgestellt wurde, der noch abgebaut werden muss. Laut IDC hat Sony seit der Einführung des neuesten Virtual-Reality-Headsets über 2 Millionen Einheiten an Einzelhändler ausgeliefert. Es ist unklar, wie viele davon bereits von Verbrauchern erworben wurden.

Sony hat angeblich eine Menge unverkaufter PS-VR2-Bestände

Sony prüft derzeit die Möglichkeit, die PS VR2 PC-kompatibel zu machen. Das Unternehmen bestätigte dies kürzlich. Die PS VR2 hat sich anscheinend nicht so gut verkauft. Das Headset könnte durch die Möglichkeit, PC-Spiele abzuspielen, eine größere Zielgruppe erreichen. Das Vorgängermodell konnte dies nie offiziell. Im Februar tauchte ein weiterer Hinweis darauf auf, dass das Unternehmen seinen VR-Vorstoß überdenkt. Sony hat beschlossen, sein PlayStation London Studio zu schließen, das sich seit 2016 ausschließlich auf Virtual-Reality-Titel konzentriert hat.

Der japanische Konzern hat sich noch nicht zu Bloombergs jüngstem Bericht geäußert. Sony kommentiert im Allgemeinen keine Gerüchte. Allerdings machte das Unternehmen bei einer von Mochizukis Geschichten aus dem Jahr 2020 eine Ausnahme und dementierte seine Behauptung, dass es die Produktionszahlen der PS5 vor dem Release der Konsole gekürzt habe.

Etwas Ähnliches geschah zweieinhalb Jahre später, als Sony einen anderen Bericht von Mochizuki widerlegte. In diesem wurde behauptet, dass das Unternehmen das Produktionsziel für die PS VR2 aufgrund enttäuschender Vorbestellungszahlen gesenkt habe. Abgesehen von inoffiziellen Berichten gibt es derzeit keine weiteren Informationen. Sony wird voraussichtlich im Mai seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2023 bekannt geben. Es wird erwartet, dass das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt ein Update zur kommerziellen Leistung seines Virtual-Reality-Headsets gibt.

Was ist die PS VR2?

Die PS VR2 ist die nächste Generation des Virtual-Reality-Gamings für die PlayStation 5. Sie bietet ein immersives Spielerlebnis mit Funktionen wie 4K-HDR-Grafik, Blickerfassung, 3D-Audio und den neuen PlayStation VR2 Sense-Controllern. Die Preise für das VR-Headset beginnen bei etwa 533,00 €.