Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord – (PSVR2) Game Review

Das Ziehen des berühmten Zauberstabs oder Blasters und das Bereitmachen für den Einsatz aus seiner Protonenpack-Halterung fühlt sich sicherlich wie eine erfüllte Rückkehr des Versprechens von VR an. Das seit langem auf VR fokussierte Studio nDreams’ neues Multiplayer-Koop-Spiel Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord integriert schicke Versionen aller Standard-Ghostbusting-Ausrüstungen in eine gute Nutzung der Lizenz, mit verdaulichen, kurzen Missionen, die selten zu lange dauern.

Darüber hinaus bleibt jedoch die Frage offen, ob das Spiel in den kommenden Monaten weiterhin Aufmerksamkeit erregen wird. Wer strikt nach einem erwachseneren Ghostbusters-Ansatz sucht, wird wahrscheinlich an der cartoonhaften Präsentation und vereinfachten Kampfroutine des Spiels vorbeigehen.

Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord – Die Story

Die Geschichte von Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord dreht sich hauptsächlich um die zufälligen Spielmissionen, meist durch In-Ohr-Gespräche mit einem regionalen Ghostbusters-Manager namens Gabby. Die Erzählung dreht sich um einige Fehler, die von einem ehemaligen Mitarbeiter der ursprünglichen Ghostbusters namens Gustav Hookfaber begangen wurden. Die Stadt war zuvor vollständig von Geistern befreit worden, was das SF’s Ghostbusters HQ funktional nutzlos machte, was einige vorhersehbare Handlungszusammenhänge mit Hookfabers Energie-Forschung hat.

Nun arbeitet das HQ auf freiwilliger Basis, wobei der Spieler als neuestes unbezahltes Teammitglied eingestellt wird, nachdem er auf den Aufruf eines Podcast-Moderators an seine Fans/Gläubigen des Paranormalen reagiert hat. In diesem Einführungsbereich werden die Spieler die grundlegenden Ghostbusting-Werkzeuge wie das PKE-Meter, die Geisterfalle und den Protonpack aufspüren und ausrüsten. Nachdem die Dinge abgeschlossen sind und der titelgebende Ghost Lord versehentlich freigelassen wurde, werden die Spieler zurück ins SF’s GBHQ gebracht, wo, solange die PlayStation 5 online ist, ein automatisches Lobby-System eine Gruppe von Zufallsleuten für die nächste Mission zusammenstellt.

Grafik und Charaktermodelle in Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord

Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord sieht auf der PSVR2 ziemlich gut aus, mit einem schönen Detailgrad und einer einfachen Texturpalette, die um auffällige Partikeleffekte und flüssige Animationen herum aufgebaut ist. Spielercharaktermodelle heben sich effektiv von den Hintergründen ab und tragen mehr Details und eine fast handgezeichnete Qualität, die ihnen ein Gefühl von Leben verleiht, auch wenn es nicht viele verschiedene Skins zu geben schien, die in unseren Spielen herumliefen. Die Charakteranpassung ist auf das Ausstatten von völlig unterschiedlichen Skins beschränkt, und die Augenverfolgung wird sichtbar präsentiert, auch wenn die Erkennung von Fingerberührungen nie konsistent registriert wurde; das einfache Drücken des Abzugs funktionierte normalerweise gut genug, um unsere Hand in einen Finger-Pistolen-Zeiger zu verwandeln.

Kampf und Gameplay-Mechaniken

Es kann ziemlich spaßig sein, größere Geister mit dem Protonenstrahler zusammen mit anderen zu bekämpfen, bevor man sie in eine Falle oder ein Gerät zerrt. Es fühlt sich, seltsamerweise, wie ein Angelspiel an. Die grundlegenden Werkzeuge bieten gute Nachbildungen ihrer Film-Gegenstücke, und das ursprüngliche Geisterfallen Gerät hier sieht besonders schick und sinnvoll aus, ein VR-orientiertes Design, das realistischerweise in einer Show oder einem Film auftauchen könnte. Aber anders als im Film mit einer “Schleuder Funktion”.

Einzelne Missionen bieten verschiedene Aufgaben, die alle um das Kämpfen und Fangen von Geistern kreisen, von den kleinen Nervensägen, die nur etwas stetigen Protonenstrahl-Fokus benötigen, um zu verschwinden, bis hin zu größeren Geistern, die gejagt, geschwächt und gefangen werden müssen. Es kann ein leichtes Rätsel-Element in bestimmten Missionstypen geben – wie das Hantieren mit Hebeln und Funktionen, um eine Geistersammelmaschine in Harvester zu reparieren oder verfluchte Gegenstände in Exorzismus aufzuspüren und zu reinigen – aber jeder Missionstyp nutzt denselben Satz von Grundlagen und kann leider schnell sehr repetitiv werden.

Bugs und Multiplayer-Probleme

Theoretisch scheint das Spielen des Spiels mit echten Freunden die beste Wahl zu sein, und der HQ-Bereich würde wahrscheinlich als Ergebnis weniger Druck haben. Andernfalls macht ein Team von zufälligen Spielern, die die ganze Zeit beschweren oder ablästern, das Herumspielen mit Upgrades etwas Nervenaufreibend. Zumal ich es in keinem Game mag, mit Fremden zu spielen. Es steht aber allen frei aus der Lobby auszusteigen, um das HQ im Solo-Modus zu nutzen, aber das fügt nur noch mehr Ladezeiten zu Ghostbusters VR hinzu und erhöht das Potenzial für Lade-Bugs. Zumal das gleichzeitige Schießen mit dem Protonenstab und auslegen einer Geisterfalle für einen Solo kompliziert wird. Da merkt man warum es vier Geisterjäger waren.

Nach dem eigentlichen Tutorial des Spiels lösen Missionen trotzdem neue Tutorials aus, die sich als massive Textfelder manifestieren, die den Raum dahinter verdecken, eine wirklich seltsame und störende Designwahl. Die Wiederbelebung von Spielern erfordert, dass ein anderer Spieler ein High-Five gibt/erhält, was manchmal funktionierte, indem man einfach irgendwo ein Charaktermodell klatschte, und andere Male völlig wirkungslos war. Das Werfen von Gegenständen (abgesehen der Geisterfalle) ist echt schwierig, da die Geste selbst war hier sich überhaupt nicht natürlich anfühlte, und das Platzieren von Schlüsselgegenständen in hervorgehobenen Bereichen, um eine Aufgabe abzuschließen, wurde häufig beim ersten Versuch nicht aktiviert.

Viele davon sind Kleinigkeiten, aber sie kombinieren sich zu einem Multiplayer-Spiel, das sich nicht zuende gedacht anfühlt, und die schwammigen fangbaren Geister werden schwammiger, wenn sich die Herausforderung der Mission steigert. Das Problem ist möglicherweise eines der Ghostbusters-Franchise selbst: Einfach einen autotargeting-Partikelstrom auf einen Geist zu halten, stellt eine ziemlich neutrale Aktion dar. Sie herumzuzerren ist interessanter, aber ihre blaue “Schild”-Leiste muss zuerst weggeschmolzen werden, um sie fangen zu können, was dazu führt, dass Spieler sie einfach stetig im Verfolgungsmodus beschießen, während sie langsamen Projektilen oder Streichen von kleineren Mobs ausweichen.

Fazit zu Ghostbusters VR: Rise of the Gost Lord – Game Review

Das Game fühlt sich in diesem frühen Stadium etwas lahm und hohl an, was aber Potenzial nach Oben eröffnet. Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord hat angekündigt, dass neue Skins kommen werden, ebenso wie ein “Slimer Hunt”-Modus, der letztere ist jedoch nur für Besitzer der Full Containment Edition für zusätzliche 20 $ (die auch den Season Pass beinhaltet, scheinbar der einzige Weg, ihn zu erwerben) beschränkt. Das bringt die Gesamtkosten auf 55 $, was für ein Spiel mit vier grundlegenden Missionstypen und einer kleinen Karte, die sich in jeder Runde leicht ändert, ein paar Stufen zu hoch zu sein scheint. Hätte ich es nicht zum Testen bekommen, wär mir dies mit meinem jetzigen Wissen weit zu teuer.

Die Geister und das Charakterdesign sind völlig in Ordnung, sie schaffen recht schön die Linie zwischen einem Comicbuch und einem Cartoon zu halten. Aber es fehlt an der greifbaren Rauheit der Live-Action-Filme oder den schrecklichen Erscheinungen vieler Geister. Und der Ghost Lord selbst ist ein wirklich einfaches und tonal seltsames Design, eher wie etwas vom Cover eines alten Sci-Fi-Taschenbuchs als ein tragischer oder deformierter null acht fünfzehn Boss.

Ghostbusters VR: Rise of the Ghost Lord sollte für ein paar Stunden mit einem engagierten Vier-Personen-Trupp ein spaßiger Zeitvertreib sein, aber es hätte stark von einem niedrigeren Preis auf PlayStation VR2 profitiert, und sogar ein Viererpack-Rabatt würde helfen. Denn wie viele Freundesgruppen besitzen alle eine VR Brille? Es ist dennoch eine gute Grundlage für ein inspirierteres Erlebnis, und einige mechanische Anpassungen des Gameplays könnten die Teamarbeit realer wirken lassen. Denn aktuell ist es einfaches “Ballern bis alles tot ist” ohne große Taktik.

Review Wertung

5 SCORE Ein solides kurzes Actiongame für das Geisterjäger Feeling. Aber hier fehlt es noch an Feinarbeit und mehr Abwechslung. Zu wenig wirkliche Herausforderung um mehr als nur kurzer Spaß zu sein. Detail-Wertung Grafik 7 Sound 8 Gameplay 5 Story 2 Motivation 3 Steuerung 4 Multiplayer 5

