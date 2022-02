PS Plus-Spiele im März 2022: Sony bestätigt alle PS5- und PS4-Titel

Kommen Ark Survival Evolved und Team Sonic Racing für PS PLUS im März 2022 auf PS4 und PS5? - (C) Studio Wildcard, Snail Games, SEGA - Bildmontage DailyGame.at

Update um 19:00 Uhr: Sony bestätigt die PS Plus-Titel für März 2022! Ark: Suvival Evolved, Team Sonic Racing (beide PS4), Ghostrunner (PS5) und Ghost of Tsushima Legends (PS4/PS5).

Dealabs kennt man, wenn man nach den kommenden PS Plus-Spielen sucht. Immerhin gibt es seit Monaten im französischen Gaming-Forum eine zuverlässige Quelle, wenn es um die nächsten Titel im PlayStation Dienst geht. Und irgendetwas hat Sonic damit zu tun. Nach einem durchwachsenen Angebot im Februar 2022 hat PS Plus einiges wieder gut zu machen, ob das im März 2022 bereits passiert?

Aktuell gibt es bei PS Plus im Februar 2022 EA Sports UFC 4, Tiny Tina´s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure und Planet Coaster als PS5-Titel. Eine interessante Mischung, aber vom Hocker haut das niemanden. Außerdem warten Spieler auf Spartacus, dem gemunkelten neuen Abo-Modell, das PS Plus und PS Now ersetzen soll. Aber anscheinend benötigt Sony noch einen Monat, bevor es vorgestellt wird.

GTA Online (PS5) bereits für März 2022 bestätigt! – Welche Titel gibt es noch für PS Plus?

Auf Dealabs.com findet man, wie schon die Monate davor, bereits vorab die PS Plus-Titel für den kommenden Monat. Laut einem zuverlässigen Leaker auf der Website werden zwei Titel das Angebot im März 2022 zusätzlich zu dem zuvor bestätigten Grand Theft Auto Online für PS5 – Ark Survival Evolved und Team Sonic Racing – abrunden. Da Sony die Neuzugänge erst in einigen Tagen selbst teilen wird, sollten die 48 Millionen PS-Plus-Abonnenten diese Information vorerst mit Vorsicht genießen.

Sollten sich diese Titel bestätigen, dann hätte man im März 2022 eine wirklich gute Mischung für PS Plus gefunden. Eine kostenlose Version von GTA Online für die PlayStation 5 ist gut, für alle die eine neue Sony-Konsole daheim haben. Ark Survival Evolved hat sich die letzten Jahre ständig weiterentwickelt und bietet ein wirklich interessantes Überlebenstraining mit Dinosauriern. Team Sonic Racing ist ohnehin ein Muss für Kart-Rennsport-Fans.

Mit PlayStation Plus bekommen PS4- und PS5-Spieler Zugriff auf den Online-Multiplayer, monatliche Spiele und exklusive Rabatte. 12 Monate kosten aktuell 59,99 Euro, wenn man über PlayStation.com oder die Konsole selbst kauft. Auf Amazon.de und Co gibt es immer wieder Angebote, wo man den Zugang auch wesentlich billiger bekommt.