PS Plus im Februar: Eine interessante Mischung

PS Plus Februar 2022 © Sony

Die aktuellen PS Plus Spiele für Februar wurden ausnahmsweise wieder ein Mal ganz regulär am Ende des Monats veröffentlicht. Kein Leak dass uns vorab verraten hatte, welche Games auf uns zukommen. Einige teilweise wilde Spekulationen. Aber auch diese können nun aufhören. Denn die Titel wurden genannt und es ist eine wirklich schräge Kombination.

EA Sports UFC 4 im Februar bei PS Plus (PS4)

Was soll man zu einem UFC Game groß sagen? Es ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Schlagt euch gegenseitig die Schädel ein und brecht einander das Jochbein in EAs UFC 4. Mit dem PS Plus Abo könnt ihr euch das Game im Februar downloaden und euch mit euren Freunden off und online messen. Ohne einander wirklich einen Zahn auszuschlagen. Wem das zu wenig gebrochene Knochen sind, kann ja noch immer auf Mortal Kombat umsteigen.

Tiny Tina´s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4)

Wenn der Titel des Games fast schon einen eigenen Absatz einnimmt, dann stecken da entweder sehr kreative Menschen dahinter, oder man will von allem Anderen ablenken. Tiny Tina´s ist ein Adventure Shooter der sehr stark an die Borderlands Spiele angelehnt ist. Dieser Inspiration wird auch im Titel mit dem Wort “Wonderlands” nochmal Tribut gezollt. Ich für meinen Teil konnte mit den Boderlands Games nie wirklich etwas anfangen. Die zahlreichen Fans jedoch, können sich im Februar mit dem PS Plus Download Tiny Tina´s Assault on Dragon Keep sichern.

Planet Coaster: Console Edition für das PS Plus Lineup im Februar (PS5)

Für die strategischen Aufbauspieler gibt es im Februar einiges zu planen, bauen und wirtschaften. Mit Planet Coaster muss man einen eigenen Vergnügungspark so bewirtschaften, dass Kassen und Kunden gleichermaßen zufrieden sind. Instandhaltung, neue Attraktionen und auch Animatoren in den Parks sind das Um und Auf an Unterhaltung für eure Besucher. Im Februar könnt ihr mit diesem PS Plus Game euren inneren Wirtschafts Mogul wieder etwas austoben. Die Möglichkeiten die Planet Coaster bietet sind vielseitig und der Kreativität ein freies Feld geboten.