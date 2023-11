PS Plus im Dezember 2023: Kostenlose Spiele für PS5 und PS4 – Ankündigung und Termine

Sony bereitet sich darauf vor, das Jahr 2023 mit einem weiteren Schwung kostenloser Spiele für PS Plus abzuschließen. Wenn du dich fragst, wann die Dezember-Spiele für PS5 und PS4 enthüllt werden und wie du sie bekommst, halte dich fest! Hier sind die wichtigsten Termine und Informationen im Überblick.

Ankündigung der PS Plus Spiele im Dezember 2023

Der Dezember wird auch dieses Jahr mit einer Reihe von Gratis-Games für PS Plus-Nutzer eingeläutet. Die Spiele für PS5 und PS4 werden am 29. November 2023 um 17:30 Uhr voraussichtlich im offiziellen PlayStation Blog angekündigt. Ein aktives Abonnement für PS Plus Essential, PS Plus Extra oder PS Plus Premium ist notwendig, um von diesen kostenlosen Angeboten zu profitieren.

Wichtige Daten im Überblick:

Ankündigung der Spiele: 29. November 2023, 17:30 Uhr

Wann startet der Download?

Sobald die neuen PS Plus-Spiele bekannt gegeben werden, dauert es nur noch wenige Tage, bis du sie herunterladen kannst. Der Download für die PS Plus-Spiele des Dezembers 2023 beginnt normalerweise am ersten Dienstag des neuen Monats. Für diesen Monat bedeutet das den 5. Dezember 2023.

Datum des Download-Starts:

Download-Start: 05. Dezember 2023

Bis dahin kannst du noch die Spiele des laufenden Monats genießen, wie Mafia 2: Definitive Edition oder Aliens: Fireteam Elite. Sobald sie in deiner PS Plus-Bibliothek sind, kannst du sie mit einem aktiven Abonnement jederzeit spielen. Verpasse nicht die Chance, diese Spiele in deine Sammlung aufzunehmen, wenn du bereits für PS Plus zahlst!

Gibt es schon Leaks zu den Spielen im Dezember?

Mit Stand 27. November noch nicht. Wir werden an dieser Stelle diesen Artikel aktualisieren, sollte sich etwas auftun.

PlayStation Plus-Spiele im Dezember 2023

Die PS Plus-Angebote haben viele Spieler monatlich begeistert, und der Dezember verspricht nicht anders zu sein. Halte Ausschau nach der Ankündigung am 29. November und sichere dir dann ab dem 5. Dezember deine kostenlosen Spiele für ein weiteres spannendes Spielerlebnis auf PS5 und PS4!

Freu dich auf die bevorstehenden Ankündigungen und verpasse nicht die Chance, diese kostenlosen Spiele in diesem Monat für deine PlayStation-Konsole zu sichern. PS Plus hat sich als großartige Quelle für kostenlose Spiele etabliert und bleibt auch im Dezember auf Kurs, uns mit spannenden Abenteuern zu versorgen.