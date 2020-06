Projekt CARS 3 erscheint diesen Sommer

Projekt Cars 3

Nun, das ist etwas unerwartet: Für Project CARS 3, das Allzweck-Rennspiel, bei dem es darum geht, viele, viele Autos zu fahren, ist ein neuer Trailer eingetroffen. Das dritte Projekt CARS ist für diesen Sommer geplant und wird für PC, Xbox One und PS4 erhältlich sein.

Es ist unerwartet, weil dies zum einen das erste Mal ist, dass jemand davon gehört zu haben scheint, und zum anderen, weil es naheliegend sein könnte, dass eine schillernde Rennserie sich bis zum Start der nächsten Konsolengeneration zurückhalten möchte. Unabhängig davon wird Project CARS 3 in diesem Jahr und in Kürze veröffentlicht.

Advertisment

Aus dem Nichts. Trailer könnte vom nächsten Need for Speed sein

} ?>

Der Trailer unten, den man in knackigem 4K sehen kann, zeigt einen Vorgeschmack auf das Geschehen: Ein AMG Mercedez-Benz GT R-Coupé tritt gegen einen brandneuen Acura NSX an, um zusammen 1.100 PS auf dem Asphalt zu erzielen. Dazu kommen weitere Autos für einige nicht lizenzierte Rennen im Clubstil um Mitternacht in der Stadt, bevor sie für ein gutes, altmodische amerikanische Stock-Car-Rennen auf den Asphalt fahren. Es gibt ein paar dramatische Kollisionen, die den Eindruck von etwas Need For Speed-Flair erwecken, aber ich denke, es soll den Enthüllungs-Trailer etwas aufzupeppen.

Apropos, hier ist er:

Was wird Projekt CARS 3 bieten?

In der Vergangenheit hat sich Project CARS mehr auf die Simulationsseite der Renngleichung konzentriert, und dies scheint sich diesmal nicht wesentlich zu ändern – obwohl GamesRadar+ feststellt, dass Project CARS 3 eine Vielzahl von Optionen zur Anpassung der Schwierigkeit enthält, die Skalierungs-Belohnungen bieten Abhängig von der Anzahl der Assists, die man verwenden möchte.

Es ist noch kein fester Veröffentlichungstermin für Project CARS 3 festgelegt, nur dass es irgendwann in diesem Sommer veröffentlicht wird. Die Liste der besten Rennspiele 2020 hat sich soeben erweitert.