Project Cars 3 hat unter Fans von Rennspielen eine große Menge an Gesprächen ausgelöst, vor allem, weil die Serie eine große Handbremse von den Wurzeln des Sim-Rennsports der ersten beiden Spiele abgewandt hat. Die Umstellung auf einen zugänglicheren Rennstil bedeutet jedoch nicht den Verlust aller Simulation-Funktionen, da dynamisches Wetter und Zeiten viele wechselhafte Rennsituationen schaffen. Ein neues Video von Cram Gaming zeigt die drastisch unterschiedlichen Bedingungen auf der Rennstrecke in Shanghai anhand der Ultra-Einstellungen des Spiels mit einer Auflösung von 4K und 60 Bildern pro Sekunde.

Nachdem wir einige der Auto- und Streckenauswahloptionen von Project Cars 3 gesehen haben, beginnt das Rennen mit 32 Autos, die sich für ein trockenes Tagesrennen anstellen. Allmählich beginnt etwas Regen zu erscheinen, wenn die Strecke zunehmend düsterer wird, der Regen stärker wird und sich schließlich in einen starken Blitz verwandelt. Am Ende des Rennens sind die Strecke und der Himmel vollständig beleuchtet. Verkehrsschilder und die neonfarbene Skyline von Shanghai blicken durch den Regen.

Das Video zeigt das XP-System im Spiel bei der Arbeit und fügt Punkte für Fahrkünste, Überholmanöver und mehr hinzu, ähnlich wie bei anderen Rennspielen. Es zeigt auch die Kurvenmarkierungen, mit denen Project Cars 3 den Fahrern hilft, das Bremsen und Wenden zu beurteilen, ähnlich wie bei Gran Turismo Sport oder Forza. Perfekt um jede Ecke zu kommen und den Scheitelpunkt zu erreichen, ist eines von vielen Zielen, die Fahrer erfüllen müssen, um neue Ereignisse freizuschalten.

Trotz der Einbeziehung dynamischer und extremer Wetterbedingungen hat Project Cars 3 sicherlich gemischte Meinungen von Spielern hervorgerufen, die es versucht haben. Während viele den Spaß und die Zugänglichkeit des Spiels gelobt haben, haben viele Fans des Sim-Racing-Ansatzes der ersten beiden Spiele ihre Enttäuschung über die Entfernung von Details wie Qualifikation und Reifenverschleiß zum Ausdruck gebracht. Insbesondere die Grafik wurde vielfach kritisiert, weil sie im Vergleich zu konkurrierenden Rennspielen unterdurchschnittlich aussah. Einige Spieler sagten sogar, dass sie schlechter aussieht als ihr Vorgänger, der mit derselben Spiel-Engine gebaut wurde.

Da das Spiel fast zum Veröffentlichungsdatum ist, ist die Enttäuschung derjenigen, die die ursprünglichen Spiele genossen haben, verständlich, da die Abkehr vom Sim-Rennen so plötzlich erfolgt und vom Hardcore-Sim-Renner zum theoretischen Nachfolger des Entwicklertitels von Slightly Mad Studios übergeht, Need for Speed: Shift Unleashed. Angesichts des populären Erfolgs der Franchise-Unternehmen Forza Motorsport und Gran Turismo ist es verständlich, warum das Studio versuchen wollte, die Attraktivität der Serie zu steigern, aber die Verwirrung über die Richtung von Project Cars 3 kann auch nach hinten losgehen, wenn die Spieler nicht sicher sind, welche Art von Rennspiel es eigentlich ist.

Experience the new Lotus Evija, only in #ProjectCARS3.

The ultimate representation of visceral, cutting-edge performance that pushes the boundaries of known innovation. 1,970hp, and 0-300kmh in less than 9 seconds. pic.twitter.com/hsKSZUOzQm

— Project CARS 3 (@projectcarsgame) August 26, 2020