Pride Month in Dead by Daylight: LGBTQ+ Charaktere kommen ins Spiel

Dead by Daylight Pride Month © Behaviour

Aktuell feiert nicht nur Dead by Daylight den Pride Month, sondern viele Spiele und Studios. Die Gaming Community ist etwa so bunt gefächert wie die Gaming Industrie. Es gibt unzählige Genres und Sub Genres in der Welt der Videospiele. Ebenso gibt es Spieler jeder Altersgruppe, jeden Geschlechts, jeder Orientierung und auch jeder Nation. Games verbinden die gesamte Welt.

In Games gibt es keine Nationen, keine Religionen und auch keine Ausgrenzung. Für ähnliche Werte steht die Regenbogenflagge und auch der Pride Month. Diskriminierende Usernamen, Rassismus und auch andere Formen von Hass, werden in Games verboten und gebannt.

Pride Month in Dead by Daylight: Der Horror wird Queer

Das Team Survival Horror Game Dead by Daylight wird den Pride Month feiern durch neue Charaktere. Die kommenden Figuren die in das Spiel hinzugefügt werden, werden aus Queer sein (so das Studio) um Ingame die LGBTQ+ Community zu repräsentieren. Dead by Daylight ist nun seit 6 Jahren auf dem Videospiel Markt und hält sich noch immer unter den stark aktiv gespielten und gestreamten Games.

Die Tatsache dass das Studio hier also ein Zeichen setzt ist also mehr als löblich. Gemeinsam mit einem Non-Profit Unternehmen mit Namen GaymerX, wurde ein Konzept ausgearbeitet um die Community möglichst respektvoll in das Spiel einzubinden. Laut Statistiken sind wohl eine große Zahl der Dead by Daylight Spielerschaft Unterstützer der LGBTQ+ Community oder identifiziert sich selbst als Mitglied dieser.

Die Fahne bringt Glück

Die versprochenen Charaktere werden noch etwas Zeit brauchen. Hier wird zusammen mit Beratern von GaymerX an Backstories gearbeitet. Aber auch an entsprechenden Fähigkeiten und Talenten der Charaktere. Sodass diese von der Community genauso sehr gefeiert würden wie der Monat selbst.

Der Regenbogen Charm wird als Erster im Spiel erscheinen. Diesen Charm können Spieler ihren Charakteren ausstatten um Ingame einen Vorteil durch dessen Effekt zu erhalten. Damit kann man bereits Unterstützung des Gedanken und des Pride Month in Dead by Daylight zeigen.

Und wie das Studio bereits verkündet „Wear it with pride!“. Tragt diesen Glücksbringer mit Stolz. Games haben keinen Platz für Hass.