Dead by Daylight: Halloween Roadmap – Haunted by Daylight

Der Monat Oktober ist ganz Halloween und Horror gewidmet. Perfekt für Dead by Daylight.

Haunted by Daylight Halloween Event in Dead by Daylight © Behaviour Interactive

Dead by Daylight hat gerade den Fahrplan für sein Halloween-Event 2023 veröffentlicht, das mit Kosmetikartikeln gefüllt sein wird und ein neues Event bieten wird. Dead by Daylight gehört zu den besten asymmetrischen Horrorspielen aufgrund seiner Vielfalt an Charakteren und wirklich gruseligen Momenten, und diese neuen Updates sollen das Spiel noch weiter verbessern.

Im Jahr 2016 verfestigte sich Dead by Daylight als eines der einflussreichsten Multiplayer-Horrorspiele der letzten Jahre. Im Spiel treten vier Spieler als Überlebende gegen einen mächtigen Killer an, der ebenfalls von einem Spieler gesteuert wird. Während eines Matches müssen die Überlebenden zusammenarbeiten und Generatoren reparieren, um zu entkommen, bevor sie ihr Schicksal ereilt.

Dead by Daylight Halloween Event: Haunted by Daylight

Halloween ist eine große Zeit für Horror-Spiele, und nun haben die Entwickler von Dead by Daylight den Fahrplan für den Monat enthüllt. Ab dem 3. Oktober haben Spieler Zugang zu neuen Waren im Geschäft, wie einzigartiger Kleidung und besonderen Gegenständen. Am 11. Oktober wird das Spiel das Kapitel 17: Engagement veröffentlichen, das einen neuen Überlebenden und einen Killer sowie neue Outfits ins Spiel bringen wird.

Ein besonderer Halloween-Livestream findet am 13. Oktober statt, der Fans ausführliche Informationen über kommende Ereignisse geben wird, und am 18. Oktober wird das Haunted by Daylight-Event endlich beginnen. Am selben Tag werden Inhalte aus dem Geschäft für saisonale Artikel der vergangenen Jahre veröffentlicht, einschließlich der Tricks and Treats-Sammlung und Void Realm wird verfügbar sein.

Haunted by Daylight 2023 wird das besondere Halloween-Event von Dead by Daylight sein. Das Haunted by Daylight des letzten Jahres beinhaltete die Void Energy, die von Spielern während der Matches gesammelt werden konnte, um gruselige Belohnungen freizuschalten, und erlaubte ihnen, Kürbisse zu zerstören, um besondere Preise zu erhalten.

Die Details des diesjährigen Events sind derzeit jedoch nicht verfügbar. Schließlich wird am 24. Oktober der Hallowed Blight-Shop-Inhalt veröffentlicht, der noch mehr Optionen für Outfits für Killer bietet. Außerdem können Spieler vom 18. Oktober bis zum 6. November tägliche Belohnungen im Rahmen des bevorstehenden Events erhalten.

Während der Halloween Oktober ein besonderer Monat für Dead by Daylight-Spieler sein wird, war das ganze Jahr mit Updates und interessanten Features gefüllt. Zum Beispiel gab es 2023 einige interessante Zusammenarbeit, wie zum Beispiel als Nicolas Cage vor einigen Monaten ein Dead by Daylight-Charakter wurde. Ein weiterer Höhepunkt war Alien’s Xenomorph, eine klassische Figur, die als neuer Killer mit der Fähigkeit, durch Tunnel zu reisen, um Überlebende zu töten, in Erscheinung trat.

Dead by Daylight ist jetzt auf PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.