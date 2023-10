Dead by Daylight: Spuk Event für Halloween enthüllt

Sammelt ihr eigentlich Skins in Dead by Daylight?

Haunted by Daylight Halloween Event in Dead by Daylight © Behaviour Interactive

Montréal, Kanada, 13. Oktober 2023 – Die Fans des Horror-Survival-Spiels “Dead by Daylight” können sich auf ein beängstigendes Erlebnis freuen, denn Behaviour Interactive hat das diesjährige “Spuk in Dead by Daylight” Event angekündigt. Dieses Event verspricht, das Gruseligste im Dead by Daylight Universum zu sein und wird vom 18. Oktober bis zum 6. November 2023 verfügbar sein. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, was die Spieler erwartet.

Dead by Daylight Spuk Event: Das Leerereich – Eine gruselige neue Dimension

Vom 18. Oktober um 20:00 Uhr bis zum 6. November um 20:00 Uhr haben Spieler die Gelegenheit, einen bisher unbekannten Teil des Entitus-Universums zu erkunden. Das “Spuk in Dead by Daylight” Event führt die Spieler in Zonen der Leere ein, die unheilvolle Tore zu einem mysteriösen Reich darstellen. In diesem Reich wurden die verlorenen Seelen ehemaliger Überlebender und Killer als Geister vom Entitus zurückgelassen.

Die Spieler müssen Leereenergie sammeln und sie an einem instabilen Spalt abliefern, um die Zonen zu öffnen. Darin können sie Geister aus der Leere auf die Karte entlassen, um ihnen nützliche Effekte zu verleihen. Dieser furchterregende Twist im Gameplay verspricht eine neue Ebene des Schreckens und der Spannung.

Halloween-Livestream: Ein Blick hinter die Kulissen

Um die Spieler auf das “Spuk in Dead by Daylight” Event vorzubereiten, wird es am 13. Oktober um 20:00 Uhr einen Livestream auf der offiziellen YouTube- und Twitch-Seite von Dead by Daylight geben. Hier wird der Nebel über die neuen Gameplay-Mechaniken gelüftet, saisonale Outfits werden vorgestellt, und es wird sogar ein Entwickler-Q&A geben. Ein Muss für alle, die tiefer in das Event eintauchen möchten.

Ein neuer Spalt öffnet sich: Foliant 17: ENGAGEMENT

Das Event bringt auch einen neuen Spalt mit sich – Foliant 17: ENGAGEMENT. Dieser Spalt enthält neue Erinnerungen für den Oni und Feng Min und bietet Einblicke in ihre Geschichten. Die Erinnerungen von Feng Min zeigen Ausschnitte aus ihrer Vergangenheit, darunter hitzige E-Sport-Wettbewerbe und Einblicke in ihr schwieriges Familienleben. Die Erinnerungen des Oni hingegen enthüllen seine unübertroffene Brutalität und seinen Abstieg in den Wahnsinn.

Zum Sterben schöne Outfits im Spuk Event bei Dead by Daylight

Die Spieler können sich auch auf eine Vielzahl von gruseligen Outfits freuen. Die Leere-Kollektion wird ab dem 18. Oktober verfügbar sein und enthält sehr seltene Outfits für David King, Yun-Jin Lee und Haddie Kaur. Diese Outfits zeichnen sich durch leuchtend blaue Augen und schaurige Stacheln aus eisiger Leere aus.

Zusätzlich wird die “Hallowed Blight”-Kollektion ab dem 24. Oktober erweitert, mit neuen sehr seltenen Outfits für den Onryo und Yoichi Asakawa sowie einem ultra seltenen Outfit für den Xenomorph. Diese Outfits fügen dem Spiel eine weitere Dimension des Schreckens hinzu.

Das “Spuk in Dead by Daylight” Event verspricht, die Spieler in eine düstere und gruselige Welt zu entführen, die von Geistern und unheimlichen Kräften durchdrungen ist. Mit neuen Gameplay-Mechaniken, Erinnerungen und Outfits bietet es eine Vielzahl von Inhalten für alle, die den Nervenkitzel des Horrors suchen. Das Event beginnt am 18. Oktober 2023 und wird bis zum 6. November 2023 auf allen unterstützten Plattformen verfügbar sein. Macht euch bereit für eine schaurige Zeit in Dead by Daylight!