“Power On: The Story of Xbox”: Dokumentation über 20 Jahre Xbox ist online abrufbar

The Story of Xbox ist ab sofort verfügbar - (C) Microsoft

Ab sofort können alle “Power On: The Story of Xbox” auf u.a. YouTube kostenlos streamen. Die sechsteilige Dokumentationsserie beschäftigt sich mit den Anfängen bei Microsoft, als eine Gruppe von Spielern die erste Xbox-Generation entwickelte.

Wir können erstmals Blicke hinter die Kulissen werfen um die Geschichte von Xbox aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben. Dabei sehen wir Menschen aus dem Team, die für die letzten 20 Jahre Xbox prägend waren.

Advertisment

Jede der 6 Episoden beleuchtet ein anderes Kapitel der Xbox-Geschichte, die von Design-Fragen bis zum ersten Konsolentyp reichen, sowie dem Versuch im Jahr 2000 Nintendo zu übernehmen. Eine “nostalgische Reise in die Vergangenheit”, wie Microsoft es in seinem Xbox-News-Wire bezeichnet erwartet euch. Wir erinnern uns nicht nur an den Duke-Controller…

Wo kann man “Power On: The Story of Xbox” sehen?

Folgende Möglichkeiten gibt es für euch die sechsteilige Xbox-Dokumentation zu sehen:

Redbox

YouTube

IMDbTV

The Roku Channel

Microsoft Movies & TV

Die Xbox-Dokumentation ist mit deutschen Untertiteln ausgestattet, insgesamt gibt es sie in 30 Sprachen zur Auswahl, unter anderem Englisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Ungarisch, Slowakisch, usw.

Welche Episoden gibt es in “Power On: The Story of Xbox”?

Folgende sechs Episoden beschreibt die offizielle Webseite von Xbox.com:

Episode 1: Die Renegaten

Ein kleines Team von Emporkömmlingen möchte Microsoft davon überzeugen, dass es an der Zeit ist, ins Konsolengeschäft einzusteigen.

Ein kleines Team von Emporkömmlingen möchte Microsoft davon überzeugen, dass es an der Zeit ist, ins Konsolengeschäft einzusteigen. Episode 2: Das Massaker vom Valentinstag

Der Kampf um den Besitz des Wohnzimmers ist in vollem Gange, aber nicht ohne Kosten und Risiken.

Der Kampf um den Besitz des Wohnzimmers ist in vollem Gange, aber nicht ohne Kosten und Risiken. Episode 3: Und er schaltete sich nicht ein

Die allgemeinen Zweifel nehmen zu, da Probleme den Start von Xbox im Jahr 2001 vereiteln.

Die allgemeinen Zweifel nehmen zu, da Probleme den Start von Xbox im Jahr 2001 vereiteln. Episode 4: Cool… Was nun?

Eine Konsole ist nur so gut wie ihre Spiele… und Xbox braucht eine Spielwende, um zu überleben. Hier kommt Halo ins Spiel.

Eine Konsole ist nur so gut wie ihre Spiele… und Xbox braucht eine Spielwende, um zu überleben. Hier kommt Halo ins Spiel. Episode 5: Der rote Ring des Todes

Die Nachfrage nach Xbox 360 befindet sich auf dem Höhepunkt, aber eine kritische Fehlfunktion bedroht den Erfolg.

Die Nachfrage nach Xbox 360 befindet sich auf dem Höhepunkt, aber eine kritische Fehlfunktion bedroht den Erfolg. Episode 6: Fernsehen… oder nicht Fernsehen

Xbox kommt vom Weg ab. Kann ein früherer Praktikant das Team wieder auf den richtigen Kurs bringen?

Die Geschichte die wir nicht kannten. Auch für Nicht-Xbox-Spieler sicherlich interessant.

Um euch die Suche zu ersparen, haben wir folgend die Playlist eingebettet:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden Für dich von Interesse: Super Mario 64 in Rekordzeit mit "verbundenen Augen" durchgespielt YouTube immer entsperren

Falls ihr nicht wisst wie ihr die Untertitel bei “Power On: The Story of Xbox” einstellt, drückt einfach auf den Einstellungs-Icon im Video.

Und wer sich noch für den Xbox-Launch in Deutschland interessiert, hier die passende Playlist: