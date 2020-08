Der Microsoft-Hardwareentwickler, der den Xbox Duke-Controller benannt hat, ist verstorben

Am 12. August 2020 verlor die Glücksspielbranche eine ihrer Legenden. Brett Schnepf war eines der frühesten Mitglieder, die an Microsoft-Hardwares und -Technologien gearbeitet habe und half zudem bei der Herstellung der allerersten Xbox-Konsole. Die ursprüngliche Xbox wird immer noch von vielen in der Gaming-Community geliebt und wäre ohne die Arbeit von Brett Schnepf und zahlreichen anderen nicht möglich gewesen.

Schnepf hatte eine lange Karriere bei Microsoft, die fast zwei Jahrzehnte dauerte. Zu den frühesten Arbeiten, die er im Hinblick auf Spiele für das Unternehmen erledigte, gehörte die Entwicklung der Sidewinder-Controller, die ursprünglich 1995 hergestellt wurden. Die Sidewinder-Controller wurden für Original-PC-Spiele optimiert und waren einer der frühesten Controller, die zum Spielen von PC-Spiele wie Quake 2 und das Original Doom verwendet wurden.

Schnepfs ruhmreicher Weg begann, als Seamus Blackley, einer der Gründungsentwickler der ursprünglichen Xbox, sich an Schnepf und sein Team wandte, um eine Spielekonsole für Microsoft zu entwerfen. Laut Blackley hatte Schnepf Angst vor dem Unterfangen und befürchtete, seine Karriere damit zu ruinieren. Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, dass das Team eine Konsole schaffen würde die in großer Konkurrenz zur PlayStation treten würde. Noch heute hält der Konsolenkrieg von Sony und Microsoft an.

Schnepf war einer der Hauptentwickler bei der Erstellung des Xbox-Controllers und nannte ihn den Duke-Controller. Der Name Duke bezieht sich auf seinen Sohn, der während der Produktion des Controllers noch unglaublich jung war.

Sad news, @Xbox family. The wonderful Brett Schnepf has left us. His son Duke, after whom the Xbox OG controller was named, has organized this for his remembrance. Please consider helping out. https://t.co/7lp1CGBf7x

— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) August 16, 2020