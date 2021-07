Pokémon UNITE bekommt Angriffs-Verstärkung mit “Gardevoir”

Guardevoir kommt zu Pokémon UNITE - (C) The Pokémon Company, Nintendo - Bildmontage: DailyGame

Pokémon UNITE-Fans dürfen sich bereits nach wenigen Tagen über ein neues Pokémon freuen: Gardevoir, vom Typ Psycho-Angreifer. Bereits ab morgen, 28. Juli, wird das Pokémon auf die Liste aufgenommen.

Nur eine Woche nach Release dürfen sich Spieler des MOBA-Titels auf ein neues Pokémon freuen. Das schnelle Update spricht auch dafür, dass in einem gewissen Tempo neue Pokémons hinzugefügt werden. Obwohl die Spieler wussten, dass Gardevoir irgendwann zum Spiel kommen würde, enthüllt die Ankündigung viele neue Informationen über das Pokémon und überrascht in mehr als einer Hinsicht.

Derzeit hat Pokémon UNITE nur 20 spielbare Pokémon. Gardevoir ist also Nummer 21. Es gibt bereits mindestens ein weiteres Pokémon, das in naher Zukunft dem Spiel hinzugefügt werden soll, das Pokémon Turtok (Blastoise) vom Typ Wasser der 1. Generation. Allerdings gibt es noch keinen Termin dafür, wann das passiert. Wenn wir jeden Mittwoch ein neues Pokémon bekommen, dann wäre dies bereits am Mittwoch, 4. August 2021 soweit.

Pokémon UNITE fügt Gardevoir hinzu: Was Spieler über dieses Pokémon wissen müssen

Wie bereits erwähnt, ist Gardevoir ein weiteres Pokémon vom Typ Angreifer, was bedeutet, dass sie Feinden in kurzer Zeit schweren Schaden zufügen kann. Aus dem kurzen Gameplay-Trailer, der von ihr gezeigt wird, scheint es, als ob ihre Angriffe ihr auch einen Schild geben und Feinde betäuben. Da sie in erster Linie mit psychischen Kräften kämpft, ist sie eine Fernkämpferin, sodass die Spieler in der Lage sind, Abstand zu halten, während man trotzdem Schaden anrichten kann.

Der Trailer zeigt leider keine der beiden Entwicklungen von Gardevoir. Auch ist noch unklar, wie genau Spieler den Pokémon erhalten werden. Es ist möglich, dass sie wie alle anderen Charaktere im Shop erhältlich sein wird.

Andererseits ist die Zeit für Spekulationen sehr gering. Das Pokémon wird bereits morgen zu Pokémon UNITE hinzugefügt.

Das MOBA-Spiel ist aktuell für die Nintendo Switch verfügbar. Ab September 2021 auch für Android und iOS. Ob das Spiel tatsächlich “Pay-to-Win” ist, haben wir in einem eigenständigen Artikel aufgeklärt.