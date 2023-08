Pokemon Sleep: Alle Rezepte und benötigten Zutaten

Hier habt ihr eine genaue Aufstellung, welche Zutaten ihr für die verschiedenen Rezepte benötigt.

Pokemon Sleep basiert darauf Forschung an schlafenden Pokemon zu betreiben und ihre Schlafpositionen zu fotografieren. Dabei hilft uns ein Relaxo, dass uns eine Woche lang begleitet und dabei hilft, Pokemon anzulocken während wir schlafen. Relaxo kann dabei mittels Schlag, Beeren und Gerichten an Stärke gewinnen, was dafür sorgt dass mehr Pokemon kommen und einige auch seltener Schlafposen haben.

Relaxo könnt ihr drei mal am Tag Gerichte zubereiten, die ihn Stärken:

Frühstück: 6 -12 Uhr Mittagessen: 12 – 18 Uhr Abendessen: 18 -6 Uhr

Alle Curry und Eintopf-Gerichte in Pokémon Sleep

Gemischtes Curry: Mix aus diversen Zutaten

Luxusapfel-Curry: 7x Luxusapfel

Tomatencurry „Solarkraft": 10x Feuriges Kraut, 5x Schlaftomate

Bohnenfrikadellen-Curry: 7x Bohnenwurst

Mildes Honigcurry: 7x Honig

Schnitzelcurry „Dürre": 7x Bohnenwurst, 5x Reines Öl

Grillrutencurry: 25x Feuriges Kraut, 8x Flegmon-Rute

Buttercurry „Traumfresser": 18x Kartoffel, 15x Schlaftomate, 12x Ruhekakao, 10x Kuhmuh-Milch

Scharfes Lauchcurry: 14x Dicker Lauch, 10x Wärmender Ingwer, 8x Feuriges Kraut

Curry „Pilzspore": 14x Schlemmerpilz, 9x Kartoffel

Curry „Eierbombe": 12x Honig, 11x Luxusapfel, 8x Luxus-Ei, 4x Kartoffel

Deftiges Käse- Frikadellencurry: 8x Kuhmuh-Milch, 8x Bohnenwurst

Kartoffelsuppe: 10x Kuhmuh-Milch, 8x Kartoffel, 4x Schlemmerpilz

Einfache Cremesuppe: 7x Kuhmuh-Milch

Ninja-Curry: 15x Grasgrün-Sojabohnen, 9x Bohnenwurst, 9x Dicker Lauch, 5x Schlemmerpilz

Cremiges Omelettcurry: 10x Luxus-Ei, 6x Schlaftomate

10x Luxus-Ei, 6x Schlaftomate Bohnencurry „Protzer“: 12x Grasgrün-Sojabohnen, 6x Bohnenwurst, 4x Feuriges Kraut, 4x Luxus-Ei

Alle Salat-Gerichte in Pokémon Sleep

Gemischter Salat: Mix aus diversen Zutaten

Schinkensalat mit Bohnen: 9x Luxusapfel, 14x Bohnenwurst

Schnarchtomatensalat: 8x Schlaftomate

Luxusapfel-Salat: 8x Luxusapfel

Tofusalat „Hitzewelle": 6x Feuriges Kraut, 10x Grasgrün-Sojabohnen

Pfeffriger Salat mit Flegmon Rute: 10x Flegmon-Rute, 10x Feuriges Kraut, 15x Reines Öl

Käsesalat „Schneemantel": 10x Kuhmuh-Milch, 6x Bohnenwurst

Salat „Pilzspore": 17x Schlemmerpilz, 8x Schlaftomate, 8x Reines Öl

Kartoffelsalat „Völlerei": 14x Kartoffel, 9x Luxus-Ei, 7x Bohnenwurst, 6x Luxusapfel

Tofusalat „Aquahülle": 10x Grasgrün-Sojabohnen, 6x Schlaftomate

Maxi-Salat „Kraftschub": 9x Bohnenwurst, 6x Wärmender Ingwer, 5x Luxus-Ei, 3x Kartoffel

Kuhmuh-Tomatensalat: 12x Kuhmuh-Milch, 6x Schlaftomate, 5x Reines Öl

Schokolade-Fleisch-Salat „Umkehrung": 14x Ruhekakao, 9x Bohnenwurst

Ingwersalat „Hitzekoller": 17x Feuriges Kraut, 10x Wärmender Ingwer, 8x Schlaftomate

Lauchsalat „Immunität": 10x Dicker Lauch, 5x Wärmender Ingwer

Apfel-Käse-Salat „Buntkörper": 15x Luxusapfel, 5x Kuhmuh-Milch, 3x Reines Öl

15x Luxusapfel, 5x Kuhmuh-Milch, 3x Reines Öl Ninja-Salat: 15x Dicker Lauch, 15x Grasgrün-Sojabohnen, 12x Schlemmerpilz, 11x Wärmender Ingwer

Alle Desserts und Getränke in Pokémon Sleep