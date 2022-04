Pokémon GO: Niantic-Botschafter verteilen Geschenke – Alle Locations

Pokémon GO Community-Day - (C) Niantic

Am Samstag, den 23. April 2022 werden Niantic-Botschafter von 14 Uhr bis 17 Uhr an vielen Orten in Deutschland und Österreich kleine Geschenke an Pokémon GO-Spieler verteilen.

Die genauen Locations lauten wie folgt:

Linz, AT: City-Park

Wien, AT: Westfield Shopping City Süd

Berlin, DE: Spandau Arcaden

Düsseldorf, DE: Düsseldorf Arcaden

München, DE: Pasing Arcaden

Oberhausen, DE: Westfield Centro

Hamburg, DE: Überseeboulevard

Dortmund, DE: Westfalenpark

Stuttgart, DE: Marienplatz

Leipzig, DE: Augustusplatz

Hannover, DE: Platz der Weltausstellung

Darüber hinaus wird es zusätzlich an den folgenden PokéStops mehr Belohnungen für Pokémon GO-Trainer geben.

Basel, CH: Altstadt Grossbasel

Berlin, DE: Spektepark and Stabholzgarten

Bonn, DE: Bonn-Zentrum

Dortmund, DE: Westfalenpark Dortmund

Hamburg, DE: Hamburg Innenstadt

Hannover, DE: Steintorplatz

Karlsruhe, DE: Schlossplatz

Stuttgart, DE: Oberer Schlossgarten

Leipzig, DE: Höfe am Brühl

Da Niantic soziales Engagement und Nachhaltigkeit besonders wichtig sind, wird es für diesen Community Day eine Partnerschaft mit Ecosia geben. Für alle Trainer, die an diesem Tag mehr als fünf Kilometer zurücklegen, pflanzt Ecosia einen Baum. Das Ziel ist es, auf diese Art 100.000 Bäume zu pflanzen.

