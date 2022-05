Pokémon GO Fest 2022: “Im Zeichen der Dankbarkeit” – Das erwartet uns

Pokémon GO Fest 2022 ©2022 Niantic, Inc. ©2022 Pokémon. ©2022 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Niantic hat heute weitere Details zum Pokémon GO Fest 2022 bekannt gegeben, einem globalen Event, das am Samstag, den 4. Juni 2022 und Sonntag, den 5. Juni 2022 stattfinden wird. Danach gibt es Event-Stationen in Seattle (USA), Berlin (Deutschland) und Sapporo (Japan). Das Bonus-Finale wird am 27. August 2022 stattfinden.

Was erwartet Pokémon GO-Spieler? Spielende können Belohnungen freischalten, Boni verdienen und exklusives Event-Gameplay erleben. Zudem können Spezialforschungen durchgeführt werden, um mehr über das Mysteriöse Pokémon Shaymin, das Dankbarkeits-Pokémon, zu erfahren.

Pokémon GO Fest 2022 – Ein Überblick

Personalisierte Spezialforschung mit Mysteriösen Shaymin: Trainer können ihre Pokémon GO Fest-Erfahrung personalisieren, indem sie einen Schwierigkeitsgrad für ihre Spezialforschung sowie einen Schwerpunkt wählen: Fangen, Erforschen oder Kämpfen. Bei Abschluss der Spezialforschung erhalten die Trainer eine Begegnung mit dem Mysteriösen Pokémon Shaymin in seiner Landform.

Schillernde Pokémon und Rotierende Habitate: Während des Events werden stündlich verschiedene Pokémon aus wechselnden Habitaten erscheinen. Zum ersten Mal in Pokémon GO können Trainer einem schillernden Knliz, schillernden Camaub, schillernden Laukaps, schillernden Milza oder schillernden Schnuthelm begegnen!

Eine detaillierte Liste der Habitatstunden und der Pokémon, die während dieser Stunden erscheinen, gibt es hier.

Ein besonderes Pikachu: Trainer können besondere Pikachu in der Wildnis, in Ein-Stern-Raids und als Überraschungsbegegnung in GO Snapshot finden. Wenn sie Glück haben, treffen sie vielleicht auf ein schillerndes Pikachu!

Trainer finden außerdem neue, von Shaymin inspirierte Avatar-Gegenstände im Ingame-Shop und spezielle Sticker zum Pokémon GO Fest 2022 bei PokéStops und in Geschenken.

Erinnerungs-T-Shirt zum Pokémon GO Fest 2022: An ausgewählten Orten können Trainer T-Shirts zum Pokémon GO Fest 2022 kaufen – und alle Trainer können sich einen passenden Avatar-Gegenstand im Ingame-Shop sichern! An den unten aufgeführten Orten können Trainer T-Shirts zum Pokémon GO Fest 2022 kaufen, indem sie sie bei Niantic Supply vorbestellen. Niantic Supply wird nach Österreich, Deutschland und die Schweiz geliefert.

Pokémon GO ist für iOS und Android verfügbar.

Quelle: Pressemitteilung