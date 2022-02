Pokémon Legends: Arceus – 6,5 Mio. verkaufte Exemplare in einer Woche

Pokémon Legends: Arceus ist exklusiv für die Nintendo Switch. - (C) Nintendo, The Pokémon Company

Pokémon Legends: Arceus ist eine ganze Woche am Markt und Nintendo kann stolz sein. In nur sieben Tag sich das Open-World-Pokémon-Spiel weltweit über 6,5 Millionen Mal verkauft. Was daran die gute Nachricht ist? Wir werden dank dieses Erfolgs mehr solcher Pokémon-Spiele bekommen.

„Danke an die mehr als 6,5 Millionen Entdecker weltweit, die sich bereits auf ein aufregendes neues Abenteuer in Pokemon Legends: Arceus begeben haben“, twitterte Nintendo.

Zum Vergleich: Pokémon Sword and Shield schaffte in der ersten Verkaufswoche 6 Millionen Exemplare. Let’s Go Evolee und Let’s Go Pikachu, die ein Jahr nach dem Start der Nintendo Switch kamen, erreichten “nur” 3 Millionen Exemplare. Mittlerweile gibt es jedoch auch über 103 Millionen verkaufte Switch-Konsolen und eine riesengroße Community, vor allem für Pokémon-Spiele, nach den Erfolgen von Pokémon GO und Pokémon Unite.

Switch: Die meistverkaufte Heimkonsole von Nintendo

Gut, über diesen “Titel” kann man jetzt streiten. Die Switch ist nämlich keine reine Heimkonsole, also nur stationär mit einem Bildschirm/Fernseher zum Spielen, sondern auch im Tablet- und Handheld-Modus aktiv. Bisher verkauften sich nur der Game Boy und die Nintendo DS besser, aber auch diese Meilensteine scheinen für die Hybrid-Konsole greifbar.

Auf Twitter feiert Nintendo seinen Meilenstein mit Pokémon Legends: Arceus:

Pokémon Legends: Arceus – Besonders stark in Japan

Einen wirklich starken Release hatte das Rollenspiel in Japan. Im Land der aufgehenden Sonne konnte sich der Titel mehr als 1,4 Millionen Mal in den ersten 3 Tagen verkaufen. Damit ist das Pokémon-Spiel nach Animal Crossing: New Horizons der zweitgrößte Switch-Spielestart im Heimatland von Nintendo.

Das diese Art von Pokémon-Spielen die Zukunft ist, wird man sich in Kyōto, in der Nintendo-Firmenzentrale, bestätigt fühlen, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Immerhin fügt Pokémon Legends: Arceus dem zentralen Gameplay vorheriger Spiele neue Action- und RPG-Elemente hinzu. Auf Metacritic erreichte der Nintendo Switch-Titel bei 70 Bewertungen einen Metascore von 84/100. Auch bei den User-Bewertungen kann sich der GameFreak-Titel mit einer Bewertung von 8.1/10 brüsten.

Pokémon Legends: Arceus ist jetzt für die Nintendo Switch verfügbar. Es bietet eine ordentliche Anzahl an Spielstunden.