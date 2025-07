Pokémon Legenden: Z-A mit exklusiver Demo auf der Gamescom 2025

EvaEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Die Spannung rund um Pokémon Legenden: Z-A steigt weiter. Das kommende Monster-RPG erscheint am 16. Oktober 2025 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2, doch bereits im August können erste Spieler Hand anlegen. Wie NintendoSoup berichtet, wird es auf der Gamescom 2025 in Köln eine exklusive, spielbare Demo geben. allerdings nur für Besucher vor Ort.

Pokémon Legenden: Z-A ist der direkte Nachfolger des erfolgreichen Pokémon Legenden: Arceus aus dem Jahr 2022. Während das erste Spiel in einer von feudalem Japan inspirierten Region spielte, wechselt Z-A den Schauplatz: Im Mittelpunkt steht nun Illumina City, eine moderne Großstadt in der Kalos-Region, bekannt aus Pokémon X und Y. Die offene Welt und das Erkundungssystem bleiben erhalten, doch das Kampfsystem wird grundlegend verändert. Statt traditioneller Rundenkämpfe finden die Auseinandersetzungen nun in Echtzeit statt. Ein mutiger Schritt für die Reihe.

Demo, Livestreams und exklusive Events: Der Hype nimmt Fahrt auf

Die Gamescom-Demo ist nicht das einzige Highlight im Vorfeld der Veröffentlichung. Bereits am 22. Juli veranstaltet Nintendo einen neuen Pokémon Presents-Livestream. Fans erwarten neue Infos zu Gameplay, Story und insbesondere zu den zurückkehrenden Mega-Entwicklungen. Einen weiteren Vorgeschmack gibt es auf der San Diego Comic Con vom 24. bis 27. Juli, wo Besucher exklusive Einblicke in das Mega-Feature erhalten.

Der Messeauftritt auf der Gamescom 2025 findet vom 20. bis 24. August statt. Die Demo zu Pokémon Legenden: Z-A ist ab dem ersten Messetag spielbar, aber nur für physische Besucher. Welche Inhalte genau gezeigt werden, ist derzeit noch unklar. Die Erfahrung dürfte jedoch einen ersten Eindruck vom neuen Echtzeit-Kampfsystem und der vertikalen Struktur von Illumina City liefern.

Neue Starter und Gameplay-Details bekannt

Auch erste Details zum Spielumfang sind bereits veröffentlicht. Pokémon Legenden: Z-A bietet zum Start 144 fangbare Pokémon. Als Starter stehen Endivie, Karnimani und Floink zur Auswahl. Spieler können in bestimmten Stadtteilen nachts überraschende Angriffe auf Gegner starten und durch Nebenmissionen Punkte sammeln, um Zugang zu besonderen Rangkämpfen zu erhalten.

Nintendo hat zudem bestätigt, dass man auf der Gamescom 2025 mit einem umfangreichen Line-up vertreten sein wird. Neben Pokémon Legenden: Z-A erwarten Fans möglicherweise neue Informationen zu Metroid Prime 4: Beyond. Außerdem werden voraussichtlich spielbare Versionen von bereits veröffentlichten Switch-2-Titeln wie Mario Kart World und Donkey Kong Bananza verfügbar sein.

Der August verspricht also jede Menge neue Eindrücke für Fans und Pokémon Legenden: Z-A dürfte dabei im Mittelpunkt stehen.