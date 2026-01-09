Pokémon Legends: Z-A verkauft sich über 1 Mio. Mal auf Switch 2 in Japan

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Jahr 2026 ist kaum gestartet, da liefert Japan bereits die nächste spannende Verkaufsstory für Nintendo-Fans. Pokémon Legends: Z-A hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Über eine Million physische Verkäufe auf der Nintendo Switch 2, allein in Japan. Für ein Cross-Gen-Spiel ist das ein klares Signal, dass die neue Hardware stark gestartet ist.

Gleichzeitig sorgt ein Detail für Diskussionen in der Community. Denn obwohl die Switch 2 technisch stärker ist und die neuere Version des Spiels bietet, verkauft sich Pokémon Legends: Z-A auf der ursprünglichen Switch weiterhin besser. Und zwar deutlich.

Famitsu-Zahlen aus Japan zeigen ein klares Bild

Die aktuellen Daten stammen von Famitsu und beziehen sich auf die Verkaufswoche vom 22. bis 28. Dezember 2025. In dieser Woche übersprang Pokémon Legends: Z-A auf Switch 2 offiziell die Millionenmarke und steht nun bei insgesamt 1.004.154 Einheiten.

Doch der Blick auf die ältere Hardware relativiert den Erfolg. Auf der originalen Switch kommt das Spiel inzwischen auf 1.529.823 verkaufte Exemplare. Auch in der letzten gemessenen Woche lag die Switch-Version vorn.

Top 10: Bestverkaufte physische Spiele in Japan (22.–28. Dezember 2025)

Position Spiel Plattform Verkäufe (Woche) Gesamtverkäufe 1 Mario Kart World Switch 2 94.645 2.668.381 2 Pokémon Legends: Z-A Switch 59.469 1.529.823 3 Kirby Air Riders Switch 2 47.793 424.837 4 Pokémon Legends: Z-A Switch 2 46.868 1.004.154 5 Momotaro Dentetsu 2 Switch 32.649 232.554 6 Momotaro Dentetsu 2 – Switch 2 Edition Switch 2 30.154 188.535 7 Donkey Kong Bananza Switch 2 15.258 435.206 8 Minecraft Switch 14.985 4.109.192 9 Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition Switch 2 14.808 126.436 10 Animal Crossing: New Horizons Switch 13.839 8.311.118

Viele Fans überrascht das Ergebnis kaum. Die originale Switch ist seit 2017 auf dem Markt und hat weltweit über 154 Millionen Einheiten verkauft. Entsprechend riesig ist die installierte Basis, vor allem in Japan. Dazu kommt der Preisfaktor. Die Switch-2-Version von Pokémon Legends: Z-A kostet rund 10 Euro mehr. Als Gamer kann man da schon denken: „Ja, sieht besser aus, aber nicht für einen Aufpreis.“

So erfolgreich ist die Switch 2 in Japan

Trotzdem ist der Erfolg auf der Switch 2 nicht zu unterschätzen. Die neue Konsole hat bereits die 14-Millionen-Marke geknackt und das in sehr kurzer Zeit. Hinzu kommt der technische Aspekt. Entwickler Game Freak nutzt die stärkere Hardware für stabilere Framerates und eine sichtbar bessere Präsentation. Für viele Fans ist genau das ein Argument, später noch einmal zuzuschlagen.

Pokémon Legends: Z-A zeigt eindrucksvoll, wie stark Nintendos Ökosystem aktuell aufgestellt ist. Die Switch beweist einmal mehr ihre unglaubliche Langlebigkeit, während die Switch 2 langsam, aber sicher ihren Platz findet. Mit den Verkaufszahlen zu Weihnachten sieht man wie stark Nintendo in Japan wirklich ist. Man dominiert die Charts. Auch bei den Hardware-Verkäufen in diesem Zeitraum sieht es nicht viel anders aus. Die Switch 2 konnte im besagten Zeitraum zu Weihnachten in Japan etwas über 200.000 Konsolen absetzen, dahinter Switch OLED: 14.000; PS5 Digital: 13.500; Switch Lite: 11.700 und Switch: knappe 7.000. Von der normalen PS5 wurden keine 4.000 Konsolen verkauft, die PS5 Pro erreichte 1.650. Alle Xbox Series-Konsolen zusammen erreichten knapp keine 300 Einheiten.

