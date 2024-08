Auftragen und polieren! Wer diese Worte noch kennt ist in unserer Folge zum Karate Kid Spin-Off genau richtig!

In unser neuesten Podcast Folge gehen wir dem Erfolgsgeheimnis der Netflix Serie Cobra Kai auf die Spur.

In der neuesten Folge beschäftigen sich unsere Karate-Kids-Fans der ersten Stunde – Ari, Adnan, Markus und Michi – damit, warum die Erfolgsserie Cobra Kai eine so große Fangemeinde gewonnen hat. Liegt es erneut am „Nostalgie-Effekt“, der die Fans des Originals anzieht, oder gelingt es der Serie, auch aktuelle Themen spannend zu behandeln und in eine packende Handlung zu verpacken?

Packt eure Autopolitur aus und macht euch bereit für die neueste Folge des DailyGame-Podcasts!

