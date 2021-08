Cobra Kai Staffel 4: Alles zum deutschen Start-Datum, Trailer & Besetzung

Courtney Henggeler und Ralph Macchio als Amanda und Daniel Larusso in Cobrai Kai: Was passiert in Staffel 4? - (C) CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX

Cobra Kai Staffel 4 auf Netflix ist mit Sicherheit einer der meisterwarteten Serien, unabhängig wie alt die Zuseher sind. Die Spin-off-Serie von Karate Kid zeigte uns die Rückkehr von Daniel LaRusso (Ralph Macchio) und Johnny Lawrence (gespielt von William Zabka) rund 30 Jahre nach ihrem Kampf im ersten Karate Kid-Film.

Die Serie debütierte ursprünglich als YouTube Red-Original und zog neben der etablierten 80er-Fangemeinde auch neues Publikum vor dem Bildschirm. Nun warten alle gespannt auf die vierte Staffel von Cobra Kai. Die dritte Staffel der Serie erschien Anfang des Jahres auf Netflix und wurde ebenso so positiv aufgenommen wie die ersten Beiden.

Hier ist alles, was wir bisher über die Handlung, Details zum deutschen Start-Datum, Trailer und Besetzung der vierten Staffel von Cobra Kai wissen! – Achtung: Dieser Artikel enthält Spoiler!

Wann kommt Staffel 4 von Cobra Kai auf Netflix raus?

So lange müssen wir nicht darauf warten! Das Start-Datum wurde von Netflix sogar für Dezember 2021 genannt, wie der neueste Trailer bestätigt.

Laut dem am 5. August erschienenen Teaser-Trailer wird die nächste Staffel im Dezember auf der Streaming-Plattform landen. Der Dreh fand zwischen Mitte Februar und Anfang Mai statt und dauerte etwa dreieinhalb Monate. Johnny Lawrence-Darsteller William Zabka teilte die guten Nachrichten Anfang Mai via Twitter.

Cobra Kai Staffel 4: Trailer von Netflix bereits präsentiert!

Ein vollständiger Trailer wurde noch nicht veröffentlicht, dafür gibt es einen “All Valley Karate Tournament”-Promo-Teaser-Trailer, der nicht nur für Hype rund um die Serie sorgen soll, sondern auch das Start-Datum für die vierte Staffel von Cobra Kai brachte: Dezember 2021.

Cobra Kai Staffel 4 Besetzung: Welche Darsteller sind an Bord?

Fans müssen nicht fürchten, dass jemand der Hauptdarsteller die Show verlassen könnte, zumindest noch nicht in der vierten Staffel. Laut diversen Quellen sind folgende Darsteller mit dabei:

Schauspieler Rolle Courtney Henggeler Amanda LaRusso Vanessa Rubio Carmen Diaz Kenny Dallas Dupree Young Ralph Macchio Daniel LaRusso Demetri Gianni DeCenzo Jacob Bertrand Hawk Kyler Joe Seo Martin Cove John Kreese William Zabka Johnny Lawrence Xolo Maridueña Miguel Diaz Devon Oona O'Brien Gerber Buchanan Robby Keene Mary Mouser Samantha LaRusso Terry Silver Thomas Ian Griffith Peyton-Liste Tory Schwarber

Wird Terry Silver der neue Bösewicht in der vierten Staffel von Cobra Kai?

Terrence “Terry” Silver (gespielt von Thomas Ian Griffith) ist der Hauptgegner von des dritten Karate Kid-Films und wird auf diversen Fan-Seiten bereits ebenso in dieser Rolle in Cobra Kai Staffel 4 gesehen! Silver ist der ursprüngliche Firmeninhaber des Cobra Kai Dojos, dass Johnny Lawrence in den bisherigen Staffeln wieder aufgebaut hat.

Wer ist Terry “Terry” Silver? Ein enger Freund von John Kreese (Martin Cove) aus seiner gemeinsamen Zeit beim Militär. Er ist ein wohlhabender, aber korrupter Besitzer einer Giftmüllanlage. Gemeinsam mit Kreese gründete er das erste Cobra Kai Dojo.

Silver schmiedete einen ausgeklügelten, zeitaufwändigen und teuren Plan, um Daniel LaRusso (Ralph Macchio) dazu zu bringen, mit ihm zu trainieren. Er plante, dass Daniel beim All Valley Karate Tournament gegen Mike Barnes (gespielt von Sean Kanan) verliert, was Cobra Kai wieder mehr Reputation bringen sollte. Sein Plan scheiterte, was dazu führte, dass Cobra Kai über 30 Jahre lang geschlossen wurde. Bis es eben Johnny Lawrence (William Zabka) wieder in der ersten Staffel der Serie gründete.

Ob Terry Silver tatsächlich der Hauptbösewicht in Staffel 4 von Cobra Kai sein wird ist noch ungewiss. Jedoch sagte einer der Mitschöpfer der Serie, Hayden Schlossberg, gegenüber Deadline.com zur Rolle von Thomas Ian Griffith:

„Die Leute müssen Staffel 4 einschalten, um es herauszufinden. Im Moment sagen wir, dass wir uns schon lange auf die Zusammenarbeit mit Thomas Ian Griffith freuen und sehr geduldig mit uns selbst waren, um den richtigen Moment zu finden, und Staffel 4 ist dieser Moment.“

Welche Auswirkungen hätte der Auftritt von Terry Silver auf die Handlung der Serie? Silver könnte bedeutende Hindernisse für Johnnys und Daniels neu vereinte Gruppe darstellten. Wie einer der Autoren und ausführenden Produzenten, John Hurwitz, verraten hat, wird es viele Details über Silvers Hintergrundgeschichte geben. Wir haben diese “Flashbacks” bereits in Staffel 3 von Cobra Kai erlebt, als mehr Details zu John Kreese (Martin Cove) und seiner Zeit in Vietnam enthüllt wurden.

Cobra Kai Staffel 4 Handlung: Was wird passieren?

Die dritte Staffel endete mit einigen Momenten, die in Staffel 4 weitergeführt werden. So werden sich Eagle Fang und Mijagi-do von Lawrence und LaRusso zusammenschließen, um gegen Cobra Kai von Kreese beim U18 All Valley Karate Tournament anzutreten.

Das die beiden ehemaligen Kontrahenten nun zusammenarbeiten wird sicherlich einige interessante Momente bringen. Auch in ihren Teams gab es bisher einige Konflikte zwischen den Jugendlichen.

Wie heißen die Episodennamen?

Derzeit ist eine vollständige Episodennamen-Liste für die vierte Staffel von Cobra Kai nicht verfügbar. Zumindest die erste Episode hat einen Namen: “Let’s Begin”. Wie passend!

Wie viele Staffeln von Cobra Kai ist noch geplant?

Laut dem Karate Kid-Darsteller Ralph Macchio gibt es auch nach Staffel 4 weiter, wenn es nach den Autoren geht. Diese haben bereits bis zur sechsten Staffel geplant, wie ladbible.com berichtet.

Sechs Staffeln für eine Netflix-Serie? Das klingt utopisch, weil nur die wenigsten Serien des amerikanischen Streaming-Diensts soweit kommen. Doch bei Cobra Kai kann man nicht wegschauen, nicht einmal als Nicht-Fan der Karate Kid-Filme.