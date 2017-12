PlayStation Store: Bis zu 60% Rabatt im Januar

Drei neue Karten, eine neue Kriegsmodus-Mission und natürlich mehr Nazi-Zombies!

So sicher wie die Nacht dem Tag folgt, folgt ein DLC einer Call of Duty-Veröffentlichung und Call of Duty: WWII ist keine Ausnahme von dieser Regel. Das erste Pack namens Resistance wird im Januar erscheinen. Entwickler Sledgehammer Games hat einen Trailer veröffentlicht, der zeigt, was mit dabei ist.

Das sind die neuen Maps

Der DLC startet mit drei Multiplayer-Karten. Anthropoid spielt auf den Straßen von Prag und wurde inspiriert von der einzigen erfolgreichen Ermordung eines hochrangigen Nazi-Beamten während des Zweiten Weltkrieges. Occupation ist ein Remake einer klassischen Modern Warfare 3-Karte, welche in ein von Nazi-Deutschland besetztes Paris übertragen wird. Schließlich ist Valkyrie eine Karte, inspiriert von The Wolf’s Lair – Hitlers Hauptquartier während der Invasion der Sowjetunion.

Im Kriegsmodus „Operation Rettung“ muss man einige Widerstandskämpfer retten, während Nazi-Zombies die Küste hochkommen.

Das DLC-Paket ist ab dem 30. Januar exklusiv vorab für PlayStation 4 verfügbar. Ende Februar/Anfang März werden die Xbox One- und PC-Systeme nachziehen.

