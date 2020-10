PS Plus Games für Oktober 2020: PS-Boliden und Vampire

PlayStation Plus - Gratis Games von Sony - (C) Sony, Bildmontage DailyGame

Der PlayStation Plus Oktober bringt auch dieses Monat wieder zwei neue Spiele zu uns „kostenlos“ ins Haus geflattert. Die Games die PS Plus uns bietet sind jedes Monat anders und rangieren von genialen Indie Titeln, bis zu den größten Erfolgen der Konsolengeneration. Was kommt also dieses Monat auf für die PS4 Community?

PS Plus plus mehr PS mit Need for Speed: Payback

Fragt man ganz spontan einen Gamer nach 3 Rennspiel Serien, so ist fast zu garantieren dass Need for Speed als einer der Namen fällt. Seit 1994 ist dieses Franchise von den Konsolen nicht weg zu denken. Need for Speed: Payback ist Teil Zwei der Reboots des Franchises. Ghost Games setzt auf eine Story mit Missionen und wählbaren Charakteren. Zwischen Verfolgungsjagten, Diebstählen aber auch den üblichen Rennen, steht das Fahrzeugtuning in diesem Teil ganz weit oben auf der Liste. Ob man nun einen Supersportwagen aufpoliert und tunt oder einfach nur eine Rostlaube die man geklaut hat. Hier mangelt es nicht an verschiedenen Fahrzeugtypen und so hat man für jeden Anlass den richtigen Wagen parat.

Advertisment

Im Oktober 2020 gibt es ein Gruselprogramm! PS Plus mit Vampyr

London 1918. Ihr seid Arzt. Genau genommen Dr. Jonathan Reid und die spanische Grippe rafft das Volk hin. Ihr seid im ewig währenden Kampf gegen diese Plage und im Namen der Medizin unterwegs. Gerade habt ihr die Schrecken des ersten Weltkrieges hinter euch gebracht und von der Kriegsfront seid ihr an die Front der Grippe-Bekämpfung. Was könnte da noch schlimmer sein? Naja, bei eurer Rückkehr wurdet ihr von einem Vampir gebissen und verwandelt. Es liegt an uns eine Balance zu finden. Zwischen dem übermenschlichen Wesen mit dem unstillbaren Blutdurst und dem Arzt der sich dem Wohl der Menschheit verschrieben hat. Dieses 3rd Person Rollenspiel passt perfekt in den Halloween Monat.

Highspeed und Horror

Welches der „Gratis“-Spiele werdet ihr euch im Oktober holen? Seid ihr denn PlayStation Plus Abonnent? Was haltet ihr von der Auswahl für dieses Monat? Schreibt es uns in die Kommentare.