PlayStation Now-Spiele im Juli: Red Dead Redemption 2 und Nioh 2

PlayStation Now im Juli 2021: Judgment, Nioh 2 und Red Dead Redemption 2 - (C) Sony Interactive Entertainment

Welche Spiele gibt es für PlayStation Now im Juli 2021? Diese Frage hat nun eine offizielle Antwort erhalten, nachdem Sony Interactive Entertainment die neue Spieleliste veröffentlicht hat. So wird Judgment bis zum 4. Oktober und Red Dead Redemption 2 bis zum 1. November 2021 hinzugefügt.

Ab dem 6. Juli 2021 werden God of War, Nioh 2 und Moving Out ebenfalls zu PlayStation Now hinzustoßen. Diese drei Spiele bleiben jedoch länger erhalten als RDR2 und Judgment. Außerdem wird es noch Titel wie Nascar Heat 5 und Olympic Games 2020 geben.

Derzeit umfasst die Spiele-Bibliothek von PlayStation Now über 700 PS2-, PS3- und PS4-Spiele, die auf PS5, PS4 und PC gestreamt werden können, sowie weitere 300 PS4-Titel, die man herunterladen kann um sie auf den aktuellen PlayStation-Konsolen zu spielen.

Die meistgespielten Spiele von PlayStation Now auf PS4/PS5 und PC

Sony hat via seinem PlayStation Blog interessante Details für seinen Streaming-Dienst bereitgestellt. So sind die meistgespielten Titel von PlayStation Now auf der PS4- und PS5-Konsole Marvel’s Avengers, Horizon Zero Dawn, Call of Duty: Black Ops III, F1 2020 und WWE 2k19 gewesen.

Am PC sieht die Sache etwas anders aus. Dort waren vor allem viele exklusiven PlayStation-Titel für die Spieler interessant wie Bloodborne, Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Detroit: Become Human und Marvel’s Avengers.

Was kostet PlayStation Now im Jahr?

Das 12-Monats-Abo bekommt man für 59,99 Euro auf der offiziellen Webseite von PlayStation.com. Monatlich kostet der Streaming-Dienst 9,99 Euro.

Ebenso bekommt man den Download-Code für den Zugang auch per Amazon.de. Es gibt eine Version für Österreich und eine für Deutschland, also aufpassen beim Kauf! Für den Fall der Fälle gibt es aber auch Bestätigungen von Spielern, dass Sony in diesem Fall eine Kulanzlösung findet. Allerdings ist dieser Hinweis ohne Gewähr.

Solange euer PlayStation Now-Abo aktiv ist, könnt ihr die Spiele-Bibliothek nutzen. Danach ist Schluss und angefangene Titel können nicht weiter gespielt werden.

PlayStation Now ist für PC, PS5 und PS4 verfügbar.