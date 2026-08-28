Red Dead Redemption 2 verschenkt gerade kostenlose Extras

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online noch regelmäßig spielt, sollte in den nächsten Tagen einmal genauer hinschauen. Rockstar bietet aktuell mehrere kostenlose Extras an, die sich Fans ohne zusätzliche Kosten sichern können.

Allerdings gilt wie so oft bei den zeitlich begrenzten Aktionen: Wer zu lange wartet, geht leer aus. Die aktuellen Belohnungen sind nur bis zum 31. August 2026 verfügbar.

Kostenlose Downloads für Fans

Die Aktion dreht sich unter anderem um kostenlose digitale Inhalte rund um Red Dead Redemption 2. Wer sich die entsprechenden Dateien herunterlädt, kann sich verschiedene Motive und Materialien für den eigenen Desktop sichern.

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Dabei stehen unter anderem Bilder mit Arthur Morgan zur Verfügung. Für Fans der Rockstar-Westernwelt ist das eine nette Möglichkeit, sich ein Stück des Spiels auch außerhalb von Red Dead Online auf den eigenen PC zu holen. Das Ganze kostet nichts und benötigt auch keinen Kauf zusätzlicher Inhalte.

Auch in Red Dead Online läuft ein Event

Parallel dazu findet in Red Dead Online noch bis zum Ende des Monats das aktuelle Event statt. Spieler können dabei von erhöhten Belohnungen für bestimmte Aktivitäten profitieren. Unter anderem gibt es derzeit dreifache RDO$ und Erfahrungspunkte auf Telegram-Missionen. Auch andere Aktivitäten bieten zusätzliche Belohnungen. Damit lohnt sich der Besuch in Red Dead Online gerade besonders für Spieler, die ohnehin noch ein paar Ränge aufsteigen oder etwas Geld für neue Ausrüstung verdienen möchten.

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Nur noch wenige Tage Zeit

Die Aktion passt außerdem ziemlich gut zum aktuellen Interesse an Rockstar. Während sich momentan fast alles um GTA 6 dreht, zeigt Rockstar damit gleichzeitig, dass die Red-Dead-Community weiterhin nicht völlig vergessen wird.

Neue große Inhalte für Red Dead Online sind zwar weiterhin nicht angekündigt. Die regelmäßigen Events und zeitlich begrenzten Belohnungen sorgen aber zumindest dafür, dass es immer wieder einen Grund gibt, in den Wilden Westen zurückzukehren.

Wer die kostenlosen Downloads noch mitnehmen möchte, sollte sich deshalb beeilen: Am 31. August 2026 ist Schluss.

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