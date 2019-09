PlayStation gibt umstrittene Erklärung darüber ab, wie die X-Taste genannt werden soll

PlayStation 4-Controller im Zoom.

Das Twitter-Konto von PlayStation UK hat einen “Social-Media-Wahnsinn” ausgelöst, nachdem darauf hingewiesen wurde, dass die Schaltfläche “X” auf PlayStation-Controllern tatsächlich “cross” heißt. Es scheint, dass viele Menschen sich dieser Tatsache nicht bewusst waren und sie einfach als “X” aussprechen.

Das Twitter-Konto von PlayStation UK besagt, dass das “X” technisch gesehen ein “Kreuz” ist, aber die große Mehrheit der PlayStation-Spieler spricht es mit “X” aus. Bedienungsanleitungen für verschiedene Videospiele haben im Laufe der Jahre oft als “X” statt “Kreuz” bezeichnet – auch wenn “Dreieck” oder “Quadrat” geschrieben wurde, anstatt einfach die Symbole für alle Tasten zu verwenden. Benutzergenerierte exemplarische Vorgehensweisen und Handbücher auf Websites wie GameFAQ’s bezeichnen es außerdem allgemein als “X” und die anderen Schaltflächen mit ihren buchstabierten Namen.

Was ist ein PlayStation-Kreuz? Ein X.

Das X auf einem DualShock-Controller sieht aus wie ein X, daher wird es “X” statt “Kreuz” genannt. Eigentlich ganz einfach. Die meiste Zeit, wenn Menschen an ein “Kreuz” denken, denken sie an ein t-förmiges Objekt oder eine Religion, was auch der Grund sein könnte, warum viele Menschen es im Laufe der Jahre nicht als “Kreuz” bezeichnet haben. Außerdem haben andere Spielekonsolen “X” -Tasten, die eigentlich als “X” bezeichnet werden – einschließlich der Xbox und einer Vielzahl von Nintendo-Systemen.

Unabhängig von der korrekten Aussprache für das “X” auf dem PlayStation-Controller ist es unwahrscheinlich, dass das Twitter-Konto von PlayStation UK die Meinung ändert. Die Spieler werden es weiterhin “X” nennen, wie sie es seit dem Debüt der ursprünglichen PlayStation Mitte der 90er Jahre nennen. Die Tradition hat sich eben eingebürgert.

PS5-Controller wird (sehr wahrscheinlich) auch eine Cross-Taste haben

Und da das Design des PlayStation-Controllers seit seiner Einführung weitgehend unverändert geblieben ist, gehen wir davon aus, dass diese Debatte über Jahre andauern wird. Wir wissen, dass sich die PlayStation 5 in der aktiven Entwicklung befindet und dass die nächste Konsolengeneration voraussichtlich in der Weihnachtszeit 2020 erscheinen wird. Sofern Sony sich nicht für eine drastisch andere Variante entscheidet, wird der PlayStation 5-Controller vermutlich seinen Vorgängern, X / Cross-Tasten und allem anderen sehr ähnlich sehen.

Wann wir den PS5-Controller erstmals sehen können, ist schwer zu sagen. Einige Gerüchte gehen davon aus, dass die “optische” Enthüllung der PS5 für diesen Dezember geplant ist, andere gehen davon aus, dass die Konsole im Februar 2020 gezeigt wird. Gemeinsam mit The Last of Us 2, dass immer mehr als PS5-Starttitel erscheint. Die Fans müssen nur dranbleiben, um mehr zu erfahren.