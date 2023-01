PlayStation 5 kaufen: “Mangel an Konsolen” ist offiziell beendet

Jim Ryan, Präsident von SIE, ist der Meinung, dass die Engpässe bei PlayStation 5-Konsolen der Vergangenheit angehören.

Playstation 5 Fakten

Jim Ryan, Präsident von Sony Interactive Entertainment (SIE), hat bestätigt, dass es Verbraucher wesentlicher einfacher haben sollte eine PlayStation 5-Konsole zu kaufen. Immerhin gibt es erstmals seit mehr als 2 Jahren die Konsolen zur Vorbestellung mit garantierten Liefertermin in bis zu 4 Wochen. Seit dem Release im November 2020 war die PS5 äußerst schwer zu finden.

Warum war die PS5 bisher kaum zu kaufen? Die bekannten Gründe: Halbleiterchipknappheit, Wiederverkäufer und Covid-19. Alles Faktoren die dazu beigetragen haben, dass die PlayStation 5 (wie auch viele andere Technologie-Produkte) kaum verfügbar war. Verschiedene Einzelhändler hatten immer wieder “Drops” zur Verfügung, diese beschränkten sich jedoch auf eine kleine Zahl von verfügbaren PS5-Konsolen. Das Ende der Knappheit an PS5-Konsolen dürfte jedoch angebrochen sein, sonst wäre Ryan nicht so euphorisch.

Eine PlayStation 5 zu kaufen wird 2023 leichter

Jim Ryan sagte während der CES 2023-Präsentation von Sony, dass mittlerweile 30 Millionen PS5-Konsolen verkauft wurden. “Von diesem Zeitpunkt an wird es viel leichter fallen, eine zu finden”, so der PlayStation-Chef. Immerhin war der Dezember 2022 das größte Monat für PS5-Verkäufe seit Release der Konsole.

Mehr Spiele-Verkäufe für die PS5

Im Umkehrschluss heißt das auch, dass sich die Software für die PlayStation 5 nun besser verkauft, weil immer mehr Spieler eine zuhause haben. Neben den bisher erschienenen Titeln gibt es eine Liste an potenziellen Top Games für 2023, die von den gestärkten Verkäufen der PS5 profitieren.

Bereits am 24. Januar erscheint Forspoken, ein neues Fantasy-Action-Rollenspiel von Luminous Productions, dass von Square Enix (Final Fantasy) veröffentlicht wird. Nächsten Monat, genauer am 10. Februar, wird Hogwarts Legacy veröffentlicht, dass einige Features für PS5-Spieler bereithält, gegenüber anderen Plattformen.

PlayStation VR 2 am 22. Februar

Auch wenn es mit 600 Euro ein Stück Hardware ist, dass teurer als das teuerste PS5-Modell ist: PlayStation VR 2 erreicht uns am 22. Februar. Das neue VR-Headset für die PlayStation 5 bringt 30 Titel zum Start, darunter auch Horizon: Call of the Mountain. Aber auch Beat Saber bekommt seine PSVR2-Version, genauso wie Resident Evil Village oder No Man’s Sky.

Conclusio: desto mehr PS5-Konsolen verkauft wurden, desto mehr haben Entwickler/Publisher Anreize in das System zu investieren. Das sollte auch bedeuten, dass generationsübergreifende Veröffentlichungen bald der Vergangenheit angehören werden. Irgendwann muss Sony die PS4 sterben lassen, um die PlayStation 5 nicht mit der Leine kurz zu halten. Doch trotz der vielen Euphorie, auch bei SIE, sollte man sich immer noch vor PS5 Fakeshops hüten. Diese könnten die vielen positiven Meldungen ausnutzen.