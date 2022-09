Hogwarts Legacy: Diese Inhalte gibt es exklusiv für PS5/PS4

Hogwarts Legacy - (C) Warner Bros. Games

Im Rahmen der letzten State of Play-Sendung wissen wir nun, welche besonderen Inhalte für PlayStation-Konsolen für Hogwarts Legacy erscheinen werden.

Welche exklusiven Inhalte bietet Hogwarts Legacy für PS5 und PS4? Spieler, die den Titel vorbestellen, erhalten das Rezept für den Zaubertrank Felix Felicis. Der zusätzliche exklusive PlayStation-Inhalt, einschließlich des Kosmetiksets “Ladenbesitzer”, wird freigeschaltet, sobald die Quest “Heimgesuchter Laden in Hogsmeade” und der dazugehörige Dungeon abgeschlossen werden.

Spieler, die die Quest “Heimgesuchter Laden in Hogsmeade” und den dazugehörigen Dungeon abschließen, erhalten exklusiven Zugriff auf ihren eigenen Laden in Hogsmeade, in dem sie Gegenstände und Ausrüstung zu günstigeren Konditionen als überall sonst im Spiel verkaufen können.

Hogwarts Legacy: Die “PlayStation-Quest” als Trailer

“The Haunted Hogsmeade Shop” könnt ihr euch im vorgestellten Videomaterial näher ansehen:

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC. Die Nintendo Switch-Version des Spiels hat noch keinen Releasetermin erhalten. Dieser soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

