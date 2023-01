PlayStation 5: PS4-Nachfolger verkaufte bisher 30 Millionen Stück

Playstation 5 Fakten

Sony hat heute auf der CES 2023 bekanntgegeben, dass die PlayStation 5 (PS5) weltweit über 30 Millionen Mal verkauft wurde. Der letzte große Meilenstein des PS4-Nachfolgers war erst am 30. September 2022, als mehr als 25 Millionen Konsolen ausgeliefert wurden. Übrigens war der Dezember 2022, laut Sony Interactive Entertainment-Chef Jim Ryan, der größte Monat für PS5-Konsolenverkäufe.

War das erst der Anfang? Die Produktion der PS5 war die letzten Jahre, seit Release, schwierig. Halbleiter fehlten, auch die Logistik war gestört. Nun sollen die Verkäufe der PlayStation 5 neue Maßstäbe erreichen. Für das Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 bis 31. März 2024) strebt SIE angeblich 30 Millionen verkaufte PS5-Konsolen an.

Verfügbarkeit: Wie viele PS5-Konsolen werden 2023 verkauft? Derzeit hält sich ein Gerücht auch hartnäckig, dass es ab dem 3. Quartal 2023 nur noch ein neues PS5-Modell geben wird, dass ein optionales Laufwerk haben wird. Sprich das Laufwerk ist abnehmbar und optional zuzukaufen. Sony muss diese Gerüchte nur noch bestätigen.

Also confirmed today: December was the biggest month ever for PS5 console sales, bringing the total to more than 30 million units sold worldwide.

Thanks for playing, everyone – 2023’s gonna be a great year!

— PlayStation (@PlayStation) January 5, 2023