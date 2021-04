Playstation 5: Die schnellstverkaufte Konsole in der Geschichte der USA

PlayStation 5 Design

Laut dem Marktforschungsunternehmen NPD Group ist die PlayStation 5 die am schnellsten verkaufte Videospiel Konsole in der Geschichte der USA. Dies geht auf die meisten verkauften Einheiten als auch den höchsten Umsatz innerhalb von fünf Monaten zurück. Somit ist die Playstation 5 die erste Konsole die innerhalb der ersten fünf Monate nach der Veröffentlichung die höchsten Verkaufszahlen erzielen konnte.

Die Zahlen gehen aus dem letzten NPD-Bericht hervor, den der Analyst Matt Piscatella letzten Freitag veröffentlichte. Laut dem gleichen Bericht sind auch die Verkaufszahlen von Konsolenhardware im Gegensatz zum Vorjahr um 50% gestiegen. Der Großteil davon dürfte dem Start der neuen Playstation und Xbox geschuldet sein. Obwohl die Playstation 5 den Rekord aufstellte, wurden die Verkäufe im März allerdings von der Nintendo Switch übertroffen.

Nintendos Hybrid Konsole ist somit seit 28 Monaten in Folge, basierend auf den verkauften Einheiten die meistverkaufte Konsole in den USA. Mit Monster Hunter Rise erhielt die Switch auch ein exklusives Verkaufsargument. Der exklusive Switch Titel ist der höchste Neueinstieg der gleich auf Platz 2 der Verkäufe landete. Somit ist er auch direkt hinter Monster Hunter World in Bezug auf den Umsatz der Franchise von Capcom.

Miles Morales vs. The Last of Us 2 vs. Ghost of Tsushima

Bezugnehmend auf den Umsatz, kehrte Call of Duty: Black Ops Cold War im März an die Spitze der monatlichen Bestseller-Charts zurück. Es war auch der meistverkaufte Titel des ersten Quartals. Outriders konnte sich trotz der Serverprobleme die es mitbrachte den dritten Platz sowohl auf Playstation als auch der Xbox sichern. Die Top Fünf beendet der bereits im November 2020 veröffentlichte Titel Spiderman-Miles Morales. Das Spiderman Spin-Off überholte somit auch die Spitzenreiter The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima. Und Mario Kart 8, der im März auf Platz 6 landete, ist auch das meistverkaufte Rennspiel in der Geschichte der USA.