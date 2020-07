PlayStation 4 erhält endlich ein wichtiges Sicherheits-Update

Laut dem Twitter-Benutzer Wario64 erweitert Sony die PlayStation 4 in einem bevorstehenden Software-Update um eine neue zweistufige Sicherheitsfunktion.

Obwohl die PlayStation 4 über Sicherheitsmaßnahmen verfügt, insbesondere durch die Verwendung von Passwörtern und eine zweistufige Überprüfungsmethode für Textnachrichten, kritisieren einige die Konsole von Sony immer noch für das Fehlen weiterer Sicherheitsmaßnahmen, um mögliche Angriffe von Hackern zu verhindern. Es scheint jedoch, dass sich dies bald ändern wird.

Wario64, der regelmäßig Tweets mit Game Deals und Leaks veröffentlicht, hat eine Bestätigung getwittert, dass Sony eine zweistufige Überprüfungsfunktion hinzufügt, die Authentifizierungs-Apps als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme verwendet.

Sony will finally be adding two-step verification for authenticator apps for PSN. Better late than never. Will be implemented in the upcoming PS4 FW update pic.twitter.com/akBrLGt0LO

— Wario64 (@Wario64) July 23, 2020