PGA Tour 2K21 (PC) – Review

Endlich kommt mit PGA Tour 2K21 für PC, PS4 und Xbox One, ein Golfspiel, auf den Markt, das nicht nur grafisch überzeugen will, sondern auch als Simulation etwas taugen soll. Ob 2K dies gelungen ist, erzählen wir euch in unserem Review.

Golf ist ein Spiel, bei dem man einen zu kleinen Ball in ein zu kleines Loch schlagen muss, und das mit Geräten, die für diesen Zweck denkbar ungeeignet sind. – Winston Churchill

Ich erinnere mich noch an meine erste Partie Golf auf dem C-64. Damals hatte ich keine Ahnung, was ein Eisen oder ein Putter sein sollte. Es vergingen 30 Jahre bevor ich mit meinem ersten Golfbag auf dem Rasen stand und gefühlte 300mal den Ball verfehlt habe. Tja, aller Anfang ist schwer.

2K hat in der Vergangenheit oft genug bewiesen, dass sie im Sportgenre echte Knaller liefern können. Nicht nur anspruchsvoll in der Steuerung, sondern auch bildlich was herzeigen können. Mal abgesehen von der letztjährigen WWE 2k20 Schlappe (wir haben berichtet), scheint mit dem PGA Tour 2K21 eine technisch solide und spaßbringende Simulation auf dem Markt zu landen.

PGA Tour 2K21 – Die richtige Hautbräune verrät uns den Profigrad

Diejenigen, die ihre Schläge präzise und schwungvoll anbringen, erfreuen sich der frischen Natur und dem Wetter. Alle anderen suchen Stunden lang in Büschen und Bächen nach ihrem verloren gegangen Ball. Damit uns das als Spieler nicht passiert, werden wir in einem kompakten Tutorial auf die Basics vorbereitet. Zahlreiche anderen Trainingsmöglichkeiten führen uns tiefer in die Beherrschung der verschiedenen Schläger und deren Anwendungsbereiche.

Auch während der Turniere können wir auf Tipps und Hinweise zurückgreifen. Doch je länger man sich mit dem Abschlagen und Einlochen beschäftigt, um so mehr wird man auf Hilfe verzichten können. Bald werden jeder Windstoß und jede Unebenheit im Boden in Fleisch

und Blut übergehen. Auch wenn zu Beginn viel Frust aufkommen vermag, so wird spätestens mit dem ersten erzielten Birdie die Zeit wieder belohnt, die man investiert hat.

Abschläge sind zum Posen da, Einlochen zum Gewinnen. Und hier hat 2K alles richtig gemacht. Die Ballphysik ist sehr gut gelungen und reagiert genau auf ihren Untergrund. Hier wollte ich mehr als einmal in die Tasten beißen, als der Ball Zentimeter am Loch vorbeirollte. Thriller pur!!

Auch dem Publikum merkt man die Anspannung an, die gekonnte Treffer und Fehlschläge kommentieren. Untermalt mit dem witzigen Charme des Kommentatoren-Duos, ist PGA Tour 2K21 schon fast wie Golfschauen im Sports TV.

PGA Tour 2K21 – Der Hole-In-One der Golfspiele

Die Steuerung im Spiel bleibt fair und dennoch herausfordernd. So können bereits kleine Abweichungen beim Abschlagen den Ball unkontrolliert durch die Gegend sausen lassen.

Mit dem Abschließen von Turnieren steigen wir mit unserem Charakter im Level auf. Außer Sportutensilien können wir mit unseren erhaltenen Erfahrungspunkten aber nichts anderes machen. Skills zum Auswählen wird man vergeblich suchen. Das tut dem Spiel aber nicht viel ab. Es zählt allein unsere Spielweise und Geschicklichkeit, die uns besser werden lässt.

Das einzige Manko sind die etwas längeren Ladezeiten zwischen den Turnieren. Da es sich aber beim Golf eh um einen gemächlicheren Sport handelt, fällt dies auch nur knapp am Rande auf.

Fazit zu PGA Tour 2K21

Ob alleine auf der Range oder in Turnieren oder lieber doch mit anderen Spielern online auf selbsterstellen Plätzen? Egal für welchen Modus man sich entscheidet, PGA Tour 2K21 wird so manchen abseits des echten Rasens mit vielen Stunden Spielspaß erfreuen.

