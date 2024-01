Pokémon-Konkurent Palworld – Unglaublicher Start auf Steam

Palworld vom Entwickler Pocketpair hat sich innerhalb von 24 Stunden nach dem Start des Early Access über zwei Millionen Mal verkauft. In den ersten acht Stunden wurde die Marke von einer Million verkaufter Exemplare überschritten. Die Anzahl der gleichzeitigen Spieler auf der Plattform Steam steigt ebenfalls immer weiter an und erreichte in den ersten Stunden fast 300.000 Spieler. Vor etwa drei Stunden waren es 561.278 Spieler (laut SteamDB). Palworld hat auf Steam eine der höchsten gleichzeitigen Spielerzahlen in der Geschichte erreicht. Es liegt auf Platz 12, direkt vor Valheim, Destiny 2, Among Us, Grand Theft Auto 5 und anderen.

Palworld has sold over 2 million copies in 24 hours since release!

Das ist umso beeindruckender, da das Spiel über drei Jahre hinweg von einem anfänglichen Team von vier Entwicklern entwickelt wurde. Pocketpair wurde im Laufe der Zeit immer größer, ebenso wie der Umfang des Spiels. Zum Start der Early-Access-Version gab es über 100 Kumpel zum Sammeln. Es gab mehr als 350 Gegenstände und eine riesige Welt zum Erkunden. Der Entwickler plant, PvP, Crossplay, einen Schlachtzugsboss, Spielerhandel und Verbesserungen am Bausystem einzubauen.

Es gibt einige Titel, die in der Vergangenheit viele Menschen begeistert haben und dann letztlich doch enttäuscht haben. Das ist aber hier nicht der Fall. Im Gegenteil: Die User-Wertungen auf Steam sind sehr überzeugend und zeigen auch einen positiven Trend an. Gestern noch waren sie bei 88 Prozent, heute sind sie schon bei 92 Prozent an positiven Nutzer-Reviews – „sehr positiv“. Damit liegt man bei den neuesten Neuerscheinungen auf dem dritten Platz hinter Portal: Revolution und Winter Memories, die aber weniger Stimmen haben.