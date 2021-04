Outriders Indiana Jones Easter Egg [Mini Spoiler]

Outriders - (C) People Can Fly

[Mini Spoiler Warnung] Square Enix und People Can Fly haben momentan mit ihrem erfolgreichen Looter Shooter zu kämpfen. Der letzte Patch sollte einiges fixen, brachte aber mehr neuen Ärger als erwartet. Während die Story für den Spaß an Outriders wirklich nicht wichtig ist, so hat das Spiel eine sehr unterhaltsame Geschichte mit einigen coolen Protagonisten. In der Story einer Nebenquest versteckt sich in Outriders ein Indiana Jones Easter Egg.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Outriders: Das Indiana Jones Easter Egg

Ob nun bei Square Enix oder People Can Fly Fans des berühmtesten Archäologen der Welt sind, lässt sich nicht genau sagen. Aber mit einem Easter Egg zu Indiana Jones in Outriders, bezieht zumindest jemand aus dem Department Story Writing eine klare Stellung zum letzten Teil der Indiana Jones Saga. Lautstark und mit Begeisterung wird sich über Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels lustig gemacht.

Am Ende einer Nebenquest „The Outriders Legacy“ landet man in einem alten versperrten Bunker der Outriders. In der letzten Halle entdeckt man dann eine gigantische Vorrichtung die sich als Nuklearsprengsatz herausstellt. Dieser Sprengsatz reagiert auf die Anomalie Kräfte in uns und schaltet sofort in Spreng-Modus. In aller Panik fragt der Protagonist seinen Freund Dr. Zahedi um Rat, aber auch dieser weiß nicht was er sagen soll.

Ein Geistesblitz

Die einzige Idee die er hat, hat mit einem Kühlschrank zu tun. Und ihr könnt euch jetzt bestimmt denken wie dieses Indiana Jones Easter Egg in Outriders aussehen könnte. Man glaubt im ersten Augenblick tatsächlich, dass gleich jemand in einen Kühlschrank klettert um geschützt zu sein. Stattdessen folgt ein lautes:

„That´s the stupidest idea I´ve ever heard!“

Dr. Zahedi hat das mal irgendwo gesehen. Ja das haben viele Menschen. Und die meisten die es gesehen haben, wünschen sich dass sie es wieder vergessen könnten. Ein geniales Easter Egg und gute Unterhaltung in Outriders.