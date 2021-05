Outriders DLC: Mehr Inhalte am Weg! Wird es ein Live Service Game?

Wann erscheint der erste DLC für Outriders? (C) People Can Fly, Square Enix

Square Enix hatte mit The Avengers wenig Erfolg, auch wenn man sich bemühte. Outriders hingegen kommt bei den Spielern extrem gut an und hat bereits im ersten Monat über 3,5 Millionen Spieler. Für eine neue Marke: „Nicht schlecht!“ Doch wie geht es weiter? Wird Outriders zum Live Service Game? Wann erscheint der erste DLC für Outriders?

Im Moment warten die Outriders-Spieler noch darauf, dass People Can Fly und Square Enix eine Reihe von Patches und Updates für das Spiel bringen. In den mehreren Wochen seit dem Start im April, einschließlich dem Release im Xbox Game Pass, hat Outriders einige Fehler gezeigt. Insbesondere die Kritik bei geizigen Drop-Raten und Spielerinventar-Bugs musste der Titel bisher aushalten.

Für People Can Fly, den Entwickler hinter dem RPG-Shooter, gibt es noch keinen Grund neue Inhalte (DLC) für Outriders anzukündigen. Man schwimmt erstmal auf der Welle des Erfolgs des Releases.

Outriders ist kein Live Service Game! Sagt wer?

Die Entwickler aus Polen haben immer bekräftigt: Outriders ist kein Live Service-Titel. Doch mögliche DLCs hat man nicht ausgeschlossen. Wenn es Inhalts-Erweiterungen gibt, dann werden diese sicherlich nicht kostenlos ausfallen. So viel ist sicher. People Can Fly hat dich bereits behauptet.

Grundsätzlich versprach das Studio, dass mehr Inhalte kommen könnten, wenn Outriders ein Erfolg wird. Wenn es ein Fehlschlag werden würde, dann könnte man sich die Erweiterungen auch ersparen.

Erster DLC für Outriders bereits in Arbeit?

In Anbetracht des ersten Erfolgs des RPG-Shooters könnte People Can Fly zukünftige Erweiterungen bald ankündigen. Allerdings sollte man das Spiel erst vorher „fixen“, also die vielen kleinen Bugs im Spiel ausmerzen. Dann kann man ernsthaft über eine Erweiterung sprechen.

2 Monate nach Release gibt es noch einige Hausaufgaben die das Spiel machen muss: Fehler korrigieren und das Balancing verbessern. Aufgrund des Mangels an Informationen wie es mit Outriders weitergeht hängt die Community in der Luft. Noch.

Derzeit hat People Can Fly noch keinen DLC für Outriders angekündigt. Wenn es passiert, dann lassen wir es euch wissen!

Outriders erschien am 1. April für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Google Stadia. Der Third-Person-Shooter ist für den Xbox Game Pass seit dem Launch verfügbar. Wenn ihr Tipps fürs Überleben und Craften in Outriders sucht, auch das haben wir im Angebot!