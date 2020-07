Ori Entwickler arbeitet an einem Action RPG

Ein Tweet von Ori and the Blind Forest Entwickler Moon Studios hat bestätigt, dass sein nächstes Spiel ein Action-RPG sein wird. Der Tweet kündigt auch an, dass der neue Titel der Ori-Entwickler von Private Division veröffentlicht wird, einem in den USA ansässigen Verlag, der vor allem für das Kerbal Space Program und The Outer Worlds bekannt ist.

Es gibt noch keine weiteren Details zum kommenden Titel, aber es wird wahrscheinlich die einzigartige Mischung aus malerischem Stil und raffiniertem Gameplay verwendet, für die Moon Studios bekannt geworden sind.

We’re happy to announce that @PrivateDivision will publish the next game @moongamestudios is making: An Action RPG that we hope will set new standards! pic.twitter.com/yDJZ5R0aqe

— Moon Studios (@moongamestudios) July 29, 2020