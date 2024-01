Open-World-Spiele 2024: Alle Release-Daten im Überblick

Das Gaming-Jahr 2023 hat uns mit großartigen Spielen begeistert, doch auch 2024 hat einiges zu bieten. Natürlich kann man nie sicher sein, wann Spiele herauskommen – und ob sie verschoben werden – aber im Bereich der Open-World-Spiele gibt es viele spannende Kandidaten für einen Release, die feste oder weniger feste Termine haben. Wir präsentieren euch 17 vielversprechende Rollenspiele, die sich alle voneinander unterscheiden – und von denen einige Skyrim und The Witcher 3 das Wasser reichen wollen.

Open-World-Spiele 2024 mit Release-Datum

Banishers: Ghost of New Eden

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Dontnod Entertainment

Erscheinungsdatum: 13. Februar 2024

Banishers: The Ghosts of New Eden ist ein Third-Person-Fantasy-RPG, das an The Witcher 3 erinnert. Ihr schlüpft in die Rolle von Antea und Red, einem Geisterjäger-Paar, das die Menschen vor Geistern und anderen Kreaturen schützt. Ihr nehmt Geisterverbannungs-Aufträge an und erforscht eine dunkle Welt, in der ihr auch nach einer Heilung für Antea sucht. Das Spiel wird von Don’t Nod entwickelt und bietet eine packende Liebesgeschichte und ein Rollenspiel mit vielen Entscheidungen. Das Spiel kommt am 13. Februar 2024 heraus.

Rise of the Ronin

System: PlayStation 5

Entwickler: Team Ninja

Erscheinungsdatum: 22. Februar 2024

Rise of the Ronin ist das neueste Werk von Team Ninja, den Machern der Nioh-Serie. In diesem Open-World-Action-RPG schlüpft ihr in die Haut eines namenlosen Samurai im 19. Jahrhundert Japan und beeinflusst das Schicksal des Landes mit euren Handlungen. Das Spiel hat eine ähnliche Grafik wie Ghost of Tsushima. Das Spiel soll am 22. Februar 2024 erscheinen. Ihr könnt es im PlayStation-Store vorbestellen.

Final Fantasy 7 Rebirth

System: PlayStation 5

Entwickler: Square Enix

Erscheinungsdatum: 29. Februar 2024

Ein weiterer Titel, der in dieser Liste nicht fehlen darf, ist Final Fantasy 7 Rebirth. Der zweite Teil des epischen FF7-Remakes kommt bald und hat das Release-Datum für den 29. Februar 2024 angekündigt. Rebirth soll wieder ein erstklassiges Action-RPG-Erlebnis bieten, das mit Life-Sim-Elementen und der beliebten Handlung des Originals verknüpft ist.

Dragon’s Dogma 2

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Capcom

Erscheinungsdatum: 22. März 2024

Dragon’s Dogma 2 ist ein Open-World-Fantasy-RPG, das schon lange auf sich warten lässt. Es hat endlich einen festen Erscheinungstermin: den 22. März 2024. Dragon’s Dogma ist ein Kult-Rollenspiel, das für seine offene Welt und sein tolles Gruppen- und Charakter-System geliebt wird. Der zweite Teil ist heiß begehrt und muss nur noch zeigen, dass er hält, was er verspricht.

Black Myth: Wukong

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Game Science

Erscheinungsdatum: 20. August 2024

Black Myth: Wukong ist ein Action-RPG, das euch in eine dunkle Welt der chinesischen Mythologie entführt. Ihr erforscht eine alte Legende und stellt euch schweren und einzigartigen Feinden, die euch herausfordern werden. Wenn ihr die Souls-Spiele liebt, ist Black Myth: Wukong vielleicht euer Spiel. Das Spiel kommt voraussichtlich am 20. August 2024 heraus.

Open-World-Spiele 2024 ohne konkretes Release-Datum

Trainted Grail: The Fall of Avalon

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Questline

Erscheinungsdatum: Sommer 2024

Wenn ihr euch nach einem echten Skyrim-Abenteuer sehnt, ohne viel drumherum zu reden, dann schaut euch Tainted Grail: The Fall of Avalon an, ein Open-World-Spiel in der Ego-Perspektive in einer mittelalterlichen Dark-Fantasy-Welt. Der Entwickler bietet euch nicht nur eine riesige Quest an, sondern auch totale Freiheit in der weiten Welt und im Spielstil: Ihr könnt euren Charakter nach euren Wünschen gestalten, Kampfstile auswählen, gesprochene NPCs begegnen, kochen, craften, angeln – und vieles mehr. Tainted Grail: The Fall of Avalon ist bereits im Early Access verfügbar, soll aber 2024 im Sommer vollständig erscheinen. Auf Steam erhält es fantastische Bewertungen und wird mit Skyrim verglichen. Und es gibt sogar eine kostenlose Demo!

Towers of Aghasba

System: PC, PlayStation 5

Entwickler: Dreamlit Games

Erscheinungsdatum: Sommer 2024

Towers of Aghasba ist ein spannendes Rollenspiel, das verschiedene Genres miteinander vermischt und eine einzigartige High-Fantasy-Welt zum Entdecken bietet. Im Spiel kommt ihr mit eurem Volk auf einer Insel an, die eigentlich grün und friedlich sein sollte – aber stattdessen öde und leblos ist. Euer Charakter hat die Aufgabe, das Ökosystem dieser Insel zu restaurieren und dabei kreativ zu sein. Ihr könnt auch eure eigenen Siedlungen errichten – und das in einem Rollenspiel! Wie in Animal Crossing könnt ihr eure fertigen Inseln mit euren Freunden teilen. Die meiste Zeit werdet ihr euren Charakter aus der Third-Perspektive lenken, könnt wie in Zelda durch die Lüfte schweben, kämpfen und euer neues Gebiet erforschen. Es gibt sogar eine Unterwasserwelt und riesige fliegende Kreaturen, auf die ihr springen könnt. Towers of Aghasba wird im Sommer 2024 herauskommen.

Dragon Age: Dreadwolf

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: BioWare

Erscheinungsdatum: Sommer 2024

Dragon Age: Dreadwolf ist der lang ersehnte vierte Teil der berühmten Reihe, der wieder ein Singleplayer-RPG in der Dragon-Age-Welt sein soll. Das Spiel spielt in Thedas, dem einzigen Dragon-Age-Kontinent, den wir bisher kennen. Die Story ist noch geheim, aber es geht wohl um die Suche nach einem neuen Thronfolger für Thedas. Ihr könnt euch auf verbotene Magie, eure eigene Abenteurer-Gruppe und Liebesgeschichten freuen. Das Spiel und sein Erscheinungstermin werden im Sommer 2024 bekannt gegeben.

Return to Nangrim

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Sycoforge

Erscheinungsdatum: 2024

Return to Nangrim ist ein Spiel für alle, die Zwerge und Survival lieben: Ihr taucht ein in eine dunkle Fantasy-Welt, die ihr aus der First-Person-Sicht erforscht, überlebt und sogar zum Schmiedemeister aufsteigt! Ihr habt einen tierischen Gefährten, lernt die Sprache der Zwerge, braut Bier und entdeckt geheimnisvolle Orte auf und unter der Oberfläche. Return to Nangrim hat etwas von Skyrim mit Survival-Mods – nur, dass ihr einen Zwerg steuert und die Welt etwas kleiner ist. Auf Steam könnt ihr noch eine kostenlose Demo spielen, die aber im Januar endet – danach beginnt der Early Access, der im Jahr 2024 zum Release führen soll.

Repo Man

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Games Box

Erscheinungsdatum: 2024

Repo Man ist ein Rollenspiel in einer Cyberpunk-Steampunk-Welt, die auf den Bildern und im Trailer beeindruckend aussieht. Ihr spielt einen Schuldeneintreiber, der in der dunklen Stadt San Alma nach seinen Schuldnern sucht und sie mit Worten oder Taten zur Zahlung bewegt oder mit ihnen handelt. Ihr habt die Wahl, wie ihr eure Missionen erfüllt – seid ihr gnädig, skrupellos oder kreativ? Repo Man war für 2023 geplant, aber jetzt wird ein Release im Jahr 2024 erwartet. Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, könnt ihr die offizielle Webseite besuchen oder die kostenlose Demo auf Steam ausprobieren.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: The Chinese Room

Erscheinungsdatum: 2024

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist ein Vampir-RPG mit einer turbulenten Entstehungsgeschichte. Das Spiel wird nun vom britischen Studio Chinese Room entwickelt und lässt euch in die Rolle einer mächtigen Vampir-Urmutter schlüpfen, die über das Schicksal von Seattle und seinen Vampir-Clans entscheidet. Das Rollenspiel ist heiß ersehnt, aber noch mit vielen Fragezeichen versehen: Könnt ihr euren eigenen Charakter gestalten? Wie viele Vampir-Clans werden im fertigen Spiel enthalten sein? Deshalb raten wir euch, dieses RPG noch nicht zu kaufen, bis ihr genau wisst, was es zu bieten hat. Das Spiel soll im Jahr 2024 erscheinen.

Crimson Desert

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Pearl Abyss

Erscheinungsdatum: 2024/2025

Crimson Desert ist der geistige Nachfolger von Black Desert Online, aber es unterscheidet sich stark von seinem Vorgänger. Es ist kein reines MMO, sondern bietet eine Solo-Erfahrung mit einer Story, die sich um den Helden Macduff dreht, der in einer rauen Welt im Stil von The Witcher 3 überleben muss. Das Spiel soll eine schottisch angehauchte Fantasy-Welt namens Pywell haben, die du frei erkunden kannst. Das Gameplay von Crimson Desert soll sehr vielfältig sein, mit vielen Elementen aus verschiedenen Genres. Du kannst dich in actionreichen Kämpfen mit Schwertern und Magie messen, Monster und Gebäude erklimmen, reiten und angeln, Gebäude zerstören und vieles mehr. Das Spiel soll auch MMO-Komponenten haben, wie Raids, PvP und Live-Support.

Das Spiel sieht sehr beeindruckend aus, vor allem die Wettereffekte, die in einer Tech-Demo gezeigt wurden. Allerdings gibt es noch viele offene Fragen, wie zum Beispiel die Systemanforderungen, die Spielbalance, die Story-Qualität und die technische Stabilität. Deshalb ist es vielleicht ratsam, noch etwas abzuwarten, bevor du dich zu sehr hypen lässt. Der Release von Crimson Desert ist noch nicht genau bekannt, aber es soll irgendwann zwischen 2024 und 2025 erscheinen.

Avowed

System: PC, Xbox Series X/S

Entwickler: Obsidian Entertainment

Erscheinungsdatum: 2024

Avowed ist ein Fantasy-RPG, das von Obsidian entwickelt wird, dem Studio hinter The Outer Worlds und Fallout: New Vegas. Das Spiel lässt euch eine seltsame Welt aus der Ich-Perspektive erforschen, in der ihr das Geheimnis einer rätselhaften Seuche lüften müsst. Ihr habt die Wahl zwischen Schwertern, Zaubern und sogar Schusswaffen, um euren eigenen Kampfstil zu kreieren. Das Spiel ist für 2024 geplant.

Greedfall 2

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: Spiders

Erscheinungsdatum: 2024

Greedfall war 2019 ein unerwarteter Erfolg: Das Fantasy-RPG hat eine spannende Story und erlaubt euch, mehrere Charaktere besser kennenzulernen, aber das Spiel stammt von einem kleinen Entwickler – und das merkt man ihm manchmal an. Für Greedfall 2 kann der Entwickler vielleicht mehr Mittel aufbringen – und alle sind sich einig: Greedfall 2 hat viel Potential zum RPG-Kracher. Greedfall 2 ist momentan noch für das Jahr 2024 vorgesehen.

Lost Souls Aside

System: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Entwickler: UltiZeroGames

Erscheinungsdatum: 2024

Lost Souls Aside ist ein faszinierendes JRPG, das viele Elemente von Devil May Cry übernimmt und beeindruckende Hack-and-Slash-Szenen im Trailer präsentiert. Das Spiel hat aber auch eine besondere Geschichte. Es begann vor 9 Jahren als das Projekt eines einzelnen Indie-Entwicklers und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem Spiel, das aussieht wie ein AAA-Hit. Das Action-JRPG ist für 2024 geplant.

The Bloodline

System: PC

Entwickler: Hook

Erscheinungsdatum: 2024

The Bloodline ist ein Open-World-RPG, das euch in seiner riesigen Sandbox-Welt völlige Freiheit bietet. Ihr könnt aus 500 Fähigkeiten wählen und hunderte von Waffen entdecken und herstellen. Ihr könnt auch verschiedene Life-Sim-Aktivitäten wie Kochen und Angeln ausüben oder euch in verschiedene Rollen wie einen alchemiebegeisterten Druiden oder einen tierverwandelnden Nekromanten versetzen. Die Welt von The Bloodline ist voller spontaner Ereignisse und unterschiedlicher Biome. Wenn euch Poly-Grafik nichts ausmacht, solltet ihr das Spiel ausprobieren, denn es ist schon im Early Access verfügbar!

The Wayward Realms

System: PC

Entwickler: OnceLost Games

Erscheinungsdatum: 2024/2025

The Wayward Realms ist ein spannendes Open-World-RPG, das ich euch nicht vorenthalten wollte, auch wenn es wohl erst nach 2024 erscheint. Wenn ihr Fans von The Elder Scrolls seid, solltet ihr euch dieses Projekt anschauen: Es wird von ehemaligen Entwicklern von TES: Daggerfall und TES: Arena gemacht und hat viel Potenzial.

The Wayward Realms bietet euch eine riesige Fantasy-Welt mit einer reichen Lore und einer packenden Story, die euch – wenn das Projekt erfolgreich ist – für Jahre fesseln kann. Die Welt wird auch prozedural generiert, aber nicht auf eine langweilige Weise: Die Entwickler wollen verschiedene Systeme wie Wetter, Geologie, Völkerkunde oder soziale Schichtung integrieren, um eine lebendige und einzigartige Welt zu erschaffen. Ob das funktioniert? Seht euch das Projekt selbst an und urteilt selbst!