Inside Final Fantasy 7 Rebirth Dokumentation auf YouTube

Square Enix hat eine vierteilige Dokumentationsreihe zu Final Fantasy 7 Rebirth mit dem Titel “Inside Final Fantasy VII Rebirth” veröffentlicht, die die Geschichten hinter der Entstehung des Rollenspiels durch die Augen des Entwicklerteams enthüllt.

“In dieser vierteiligen Dokumentationsreihe tauchen Sie tief in die Entstehung dieses neuen, eigenständigen Rollenspiels ein und erhalten offene Einblicke und noch nie gehörte Geschichten von einer Reihe von Regisseuren, Künstlern, Designern und Synchronsprechern der Serie”, heißt es in der Pressemitteilung. “Diese Serie bietet Fans und Neueinsteigern einen Backstage-Pass, um Geheimnisse über die riesige und lebendige Welt des Spiels, die starken Bindungen zwischen den Gruppenmitgliedern und die reichen, facettenreichen Geschichten und Quests zu erfahren, die in diesem legendären Abenteuer warten.”

Die Dokumentation ist in japanischer und englischer Sprache verfügbar und kann auf YouTube kostenlos geschaut werden. Jede Folge geht ungefähr 15 Minuten und behandelt dabei verschiedenste Themen und Interviews.

In den vier Episoden von Inside Final Fantasy VII Rebirth werden Interviews mit folgenden Personen geführt:

Naoki Hamaguchi (Director)

Yoshinori Kitase (Produzent)

Tetsuya Nomura Creative Director)

Makoto Ise Sound Director)

Keiji Kawamori (Musikverantwortlicher)

Mitsuto Suzuki (Komponist)

Takako Miyake (Environment Director)

Iichiro Yamaguchi (Lighting Director)

Shintaro Takai (Art Director)

Mizushi Sugawara (Environment Artwork Supervisor)

Teruki Endo (Battle Director)

Motomu Toriyama (Co-Director)

Kazushige Nojima (STELLAVISTA LTD.) (Geschichte und Szenario)

Dai Suzuki (Hauptcharaktermodellierer und Lead Character Artist)

Hiroyuki Yamaji (Animation Director (Kampf))

Hidekazu Miyake (Cutscene Director)

Junichi Hayashi (Cutscene Co-Director)

Akira Iwasawa (Facial Director)

Cody Christian (Stimme von Cloud Strife)

Britt Baron (Stimme von Tifa Lockhart)

Briana White (Stimme von Aerith Gainsborough)

John Eric Bentley (Stimme von Barret Wallace)

Max Mittelman (Stimme von Red XIII)

Suzie Yeung (Stimme von Yuffie Kisaragi)

Matthew Mercer (Stimme von Vincent Valentine)

Caleb Pierce (Stimme von Zack Fair)

Eri Asano (Producer für Lokalisierung)

Ben Sabin (Übersetzer Englisch)

Laurent Sautière (Übersetzer Französisch)

Diana Kawamata (Übersetzerin Deutsch)

Final Fantasy VII Rebirth ist ab sofort für PlayStation 5 erhältlich.