Oninaki wird am 22. August in Nordamerika und Europa digital für PlayStation 4, Switch und PC erscheinen, kündigte Square Enix auf der E3 an.

Oninaki ist der dritte Titel aus dem Hause Tokyo RPG Factory und der erste Ausflug des Studios in das Action-RPG-Genre. Dies bestätigt die Mission des Studios, sich von klassischen japanischen Rollenspielen inspirieren zu lassen, um auf modernen Plattformen ein faszinierendes Erlebnis zu schaffen. Nach der Veröffentlichung von I Am Setsuna im Jahr 2016 und Lost Sphear im Jahr 2018 bietet Oninaki eine inspirierte Kunstrichtung, eine tiefgreifende Charakterentwicklung und eine fesselnde Handlung, die zu einem einzigartigen, aber vertrauten JRPG-Erlebnis beiträgt.

In Oninaki werden die Spieler die Geschichte von Kagachi verfolgen, einem jungen Beobachter, dessen Aufgabe es ist, Lost Souls in die nächste Welt zu führen. Nachdem er ein mysteriöses Mädchen namens Linne getroffen hat, ist sein Schicksal mit Blut und Tod verflochten. Während der Reise treffen die Spieler auch Schlüsselfiguren wie Kushi, einen beispielhaften Wächter und vertrauenswürdigen Anführer, Mayura, einen Wächter mit einem freundlichen Herzen und dem bösartigen Nachtteufel aus einer vergessenen Zeit.