Bandai Namco hat One Punch Man: A Hero Nobody Knows für PlayStation 4, Xbox One und PC angekündigt, ein Action-Kampfspiel, das auf der Shonen Jump-Serie One Punch Man basiert.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows, bietet Drei-gegen-Drei-Kämpfe, in denen Spieler mit ihren Lieblingscharakteren mächtige Teams bilden können, während sie in einem Universum kämpfen, in dem Angriffe von mächtigen Schurken die Norm sind. Die Spieler können die Rolle von Saitama einnehmen, einem Helden, der die stärksten Gegner mit einem Schlag auslöschen kann. Fans können auch als andere Charaktere wie Genos, Hellish Blizzard, Speed-o-Sound Sonic und Mumen Rider auftreten.