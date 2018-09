Die österreichische eSports-Szene ist bereit um Geschichte zu schreiben! Am 17. und 18. November steigt das League of Legends-Turnier im Rahmen der VCA Vienna Challenger Arena am Messegelände in Wien.

Beim Tour-Stopp in Wien können sich LoL-Gamer für die begehrten Plätze im European Masters qualifizieren, sozusagen das Finale der „Champions League“. Die Teams matchen sich zuerst in einer offenen Quali-Runde und steigen dann durch das K.O.-Prinzip in die geschlossene Quali-Runde auf.

Kauftipp:

League of Legends Yasuo Riven Leinwandbild LaraArt Studio Wanddeko Wandbild 100 x 70 cm bei Amazon.de für EUR 49,99 bestellen

Das Halbfinale und Finale finden „Live on Stage“ starten. Neben Punkten und dem begehrten Aufstieg kämpfen die Teams um ein Preisgeld von 25.000 Euro für die Besten der Beste.