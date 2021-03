A1 kooperiert mit Wiens bekanntester Gaming-Location AREA52

© A1 eSports/ Florian Wieser

Dass A1 und AREA52 zusammenarbeiten, ist nicht das erste Mal. Bereits in der Vergangenheit hat A1 die Gaming-Lounge AREA52 genutzt, um ihre Studioübertragung der eSports League Austria auszustrahlen. Die beiden österreichweiten Player vertiefen nun allerdings ihre Zusammenarbeit und planen für das Jahr 2021 verschiedene gemeinsame E-Sports-Turniere und andere Aktivitäten.

Die in Wien, Floridsdorf ansässige Gaming-Lounge gehört mit über 70 vorinstallierten Gaming-Stationen und ca. 8.000 BesucherInnen zu einer der bekanntesten und größten in Österreich. 100 Gaming-Turniere und Events finden dort jährlich statt. Doch auch für Public Viewings und regelmäßige Seminare und Schulungen vor Ort, ist sie bekannt.

In einer offiziellen Pressemeldung heißt es, dass A1 mit dieser Kooperation vor allem ,,das Engagement in der heimischen Szene“ verstärken möchte. Dabei setzen sie auf sogenannte A1 eSports Hubs. Bei jenen handelt es sich um E-Sports-Trainingscenter, in denen junge Talente ihre Fähigkeiten mit Maus und Tastatur verbessern können. Eine ,,regionale Infrastruktur zur Stärkung der österreichischen E-Sports-Landschaft“ ist hierbei ihr erklärtes Ziel.

Die Qualität der beiden Gaming-Partner macht sich auch an der Ausstattung erkennbar. Neben der vorhandenen Ausstattung von AREA52, stellt A1 zum Beispiel einen low-latency A1 Gigabit-Anschluss zur Verfügung. Dadurch ist eine noch bessere Gaming-Erfahrung gewährleistet.

Die Vorteile der A1-AREA52-Partnerschaft im Überblick:

A1 ab sofort Infrastruktur- und E-Sports Partner der Gaming-Lounge

Eigener A1 Gigabit-Anschluss für perfektes Gaming-Erlebnis

Gemeinsamer Launch der Mobile Fantasy Arena

Eigene Turnierserien über das ganze Jahr geplant

Fans der Gaming-Lounge und von A1 können sich des Weiteren über eine Renovierung des Spielebereichs freuen. So sind einige Stationen ausgebaut und erweitert worden, um noch besser auf die Wünsche der Spieler und Spielerinnen einzugehen. Neben einer ,,Arena“ für Einzel- und Teamduellen soll es auch eine verbesserte Bildschirmübertragung geben, mit der die Kämpfe noch prominenter verfolgt werden können.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit sind hier zu finden: www.area52.at

