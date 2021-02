DailyGame und Senior eSports gehen eine Kooperation ein

seniroesports

In der Senior eSports Web-App wird alles rund um die Turniere, Cups und Ligen organisiert. Per sofort wird die App nun auch zur Gaming- und E-Sports-News-Plattform – dank den täglichen News von DailyGame. Die News Beiträge werden in Echtzeit auf der Senior eSports Web-App angezeigt. So bleiben die Senior eSports Mitglieder immer auf dem Laufenden. Darüber hinaus wird DailyGame regelmäßig über die Senior eSports Aktivitäten berichten.

Eine starke Partnerschaft für eSports

DailyGame heißt monatlich über 150’000 Gaming-Interessierte aus dem DACH-Raum willkommen. Während die technische Plattform für den Blog regelmäßig erweitert und aktualisiert wird, stehen für das Team der tägliche Inhalt und der kontinuierliche Austausch mit der Community im Vordergrund.

Adnan Siddiqi, Mitgründer von DailyGame: „Wir freuen uns sehr mit Senior eSports einen starken Partner in der DACH Region gefunden zu haben. Der E-Sports Sektor ist ein stark wachsendes Segment. Als Games-Magazin möchten wir gemeinsam mit Senior eSports das E-Sports-Thema im DACH-Raum noch besser promoten und unseren Lesern näherbringen.“

„Wir sind sehr glücklich, einen starken und kompetenten Gaming- und E-Sports-News Partner gefunden zu haben, um unsere Mitglieder auf dem Laufenden zu halten, ohne dass sie dazu unsere Web-App verlassen müssen. DailyGame ist im gesamten DACH-Raum aktiv, und dies bringt unsere Tätigkeiten näher an die Zielgruppe heran. So erreichen unsere News, Turniere, Cups und Ligen noch mehr Leute als bisher», sagt René Merkli, Gründer von Senior eSports.

Markus Bauer, Inhaber und Gründer von DailyGame: „2019 haben wir die technischen Voraussetzungen für ein wachsendes Gaming-Magazin geschaffen. 2020 haben wir unsere Redaktion verstärkt und berichten seitdem kontinuierlich über PC- und Konsolen-Spiele. 2021 werden wir mehr Ressourcen für den eSports- und Streaming-Bereich haben und freuen uns über neue Partnerschafen, wie jene mit Senior eSports.“

DailyGame – Seit über 15 Jahren am Markt

DailyGame blickt mittlerweile auf eine sechzehnjährige Laufbahn zurück. Das Projekt wurde von Markus Bauer und Adnan Siddiqi 2004 gestartet. Noch bevor Video-Content ein Thema war, startete DailyGame mit DailyGame TV eine der ersten Online-Games-Sendungen.

Für Social Media wurde mit Gamesmag 2008 ein eigenes Format entwickelt und später in DailyGame integriert. 2016 folgte ein Relaunch der Plattform als Blog mit Fokus auf den Ausbau der mobilen Version und des Redaktionsteams. Die harte Arbeit wurde nun am 1. Juli 2020 belohnt, als DailyGame mit dem Sprung auf Platz 34 im Blogheim.at-Ranking zum erfolgreichsten Gaming-Blog aufsteigt. Seit Januar 2021 ist DailyGame in die Top 20 des heimischen Blog-Ranking weiter vorgerückt.

Wer die Senior eSports App ausprobieren möchte, kann sie gerne hier herunterladen.