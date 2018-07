Wer erinnern uns an 2016 zurück: No Man’s Sky, das Indie-Game mit Hype-Faktor eines Großen – und vielen Versprechungen, startet für PlayStation 4 und PC. 2 Jahre danach erscheint auch die Xbox One-Version UND: Das Game wird endlich das, was es versprochen wird.

Das muss man den Entwicklern von Hello Games zurechnen, sie arbeiten kontinuierlich weiter an No Man’s Sky. Auch wenn 2016 ein wahrer Shitstorm los war.

Seitdem hat Hello Games das Spiel aktualisiert: neue Funktionen und Funktionen hinzugefügt und die Grundlage des Games überarbeitet. Jetzt, mit dem bevorstehenden „Next“ Update für das Spiel, das für die nächste Woche geplant ist, kommen sie dem Versprechen des Spiels am nächsten, als es ursprünglich (2016) geplant war.

Kauftipp:

Versprechungen gehalten!

Dieses neue Update enthält unter anderem die Third-Person-Ansicht, einen vollständigen Multiplayer mit Freunden und zufälligen Spielern, einschließlich Koop und die Fähigkeit, andere Spieler zu übernehmen, sowie wesentlich verbesserte Grafiken. Neue Terraintypen wurden ebenso hinzugefügt wie die Fähigkeit, überall eine Basis zu schaffen – im Grunde scheint das, was schließlich alles versprochen wurde, in diesem Spiel zu sein.

Kostenloses Update für PS4 und PC

Es ist erwähnenswert, dass Hello Games ein kleines Studio ist, und die Verkäufe von No Man’s Sky konnten nach der anfänglichen Gegenreaktion nicht allzu gut gewesen sein. Sie sollten das Spiel so lange nach dem Launch noch einmal herumdrehen und alle diese Updates kostenlos anbieten, aber es sollte gelobt werden (obwohl argumentiert werden soll, dass sie nur das Produkt liefern, das sie ursprünglich versprochen hatten).

No Man’s Sky „Next“ Update startet nächste Woche auf PlayStation 4 und PC. Bei der Xbox One-Version, die ebenfalls nächste Woche veröffentlicht wird, wird das Update vom Start an darauf angewendet.