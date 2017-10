NIS America bringt ein Update für Ys VIII raus

Das ist echt ein Schlag ins Gesicht für alle Age of Empires-Fans…

Das Entwicklerteam von Relic Entertainment, welche auch an Age of Empires 4 arbeiten, hat nach der Closed Beta im August entschieden dem Spiel noch mehr Feinschliff zu geben.

„Als wir uns dazu entschlossen, das ursprüngliche Age of Empires wieder zu veröffentlichen, hatten wir viele Debatten über das Ausmaß der Restaurierung, die wir übernehmen sollten“, heißt es in der Erklärung zur Verschiebung seitens des Entwicklers. „Die Herausforderung, einen Klassiker neu zu veröffentlichen, ist genau das: Es ist ein Klassiker und es verdient es, mit sorgfältiger Ehrfurcht behandelt zu werden.

„Gleichzeitig entwickeln sich in einem lebendigen, blühenden Genre ständig Normen, die Technik schreitet voran und die Erwartungen der Spieler ändern sich. Dies gilt für RTS genauso wie für jedes andere Genre. Die Herausforderung besteht also darin, die Erfahrung nicht so zu schaffen, wie sie tatsächlich war, sondern wie wir uns alle daran erinnern. Wie können wir das Spiel modernisieren und gleichzeitig den Spaß, die Entdeckung und die Magie dieser ersten Erfahrung bewahren? „