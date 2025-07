Nintendo will Spiele künftig schneller entwickeln und hat dafür einen cleverem Plan

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Entwicklung großer Videospiele dauert heute oft fünf Jahre oder mehr – ein Trend, der sich laut Nintendo nicht auf jedes Spiel anwenden lässt. Doch genau hier will der japanische Konzern ansetzen: Mit einem neuen Plan, der kürzere Entwicklungszyklen ermöglichen soll, ohne dabei auf Kreativität oder Qualität zu verzichten. Ein „Game-Changer“ in der Gaming-Industrie?

Bei einer Aktionärsversammlung sprach Präsident Shuntaro Furukawa offen über die steigenden Herausforderungen in der Spielebranche (Q&A Summary, PDF-Datei in Englisch). Die Switch 2 sei deutlich leistungsstärker, doch genau das könnte die Entwicklungskosten weiter in die Höhe treiben. Und das wiederum könnte laut Furukawa paradoxerweise dazu führen, dass weniger Menschen Spiele kaufen, weil Preise steigen und Spiele seltener erscheinen.

Darum investiert Nintendo derzeit verstärkt in effizientere Entwicklungsprozesse. Furukawa betonte: „Wir glauben, dass es möglich ist, Spiele mit kürzerer Entwicklungszeit zu produzieren, die den Spielern dennoch ein Gefühl von Neuheit vermitteln.“ – Was meint der Nintendo-Chef damit?

Fokus auf AA-Spiele als mögliche Lösung?

Was genau Nintendo plant, bleibt unklar. Doch Furukawas Aussage lässt vermuten, dass nicht alle Spiele vom neuen Ansatz betroffen sein werden. Vielmehr könnte Nintendo gezielt kleinere Projekte ins Auge fassen, sogenannte AA-Titel, die zwischen Indie-Produktionen und AAA-Blockbustern liegen. Bereits andere größere Publisher haben darüber schon lautstark nachgedacht.

Schon der Sprung von 2D auf 3D – und später von SD auf HD – hat gezeigt: Je aufwendiger die Grafik, desto länger dauert die Produktion. Viele AAA-Spiele stecken Jahre in die Erstellung von Assets. Furukawas Aussagen lassen vermuten, dass Nintendo hier eine neue Balance sucht: Weniger Aufwand, aber mehr kreative Ideen. Heißt weniger Detailgrad?

Gerade Nintendo ist dafür bekannt, nicht mit Technik zu prahlen, sondern mit Gameplay-Innovationen. Eine Rückkehr zu schnell produzierten, aber ideenreichen Spielen könnte gut ins Portfolio passen. Immerhin muss es nicht immer eine fotorealistische Optik sein, sondern ein Videospiel, dass uns Spaß macht.

Nintendo denkt auch laut über die Zukunft von Virtual Reality nach. Ob die Switch 2 hierfür die beste Option ist? Die Japaner sind auf jeden Fall umtriebig. Immer mehr Spielreihen sollen auch ihren Weg ins Kino finden, nicht nur der nächste Super Mario-Film, sondern auch eine Live-Adaption von The Legend of Zelda.