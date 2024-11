Nintendo-Spiele und USK: Spannende Einblicke in die Bewertungszeit

Hast du dich jemals gefragt, wann die Altersfreigabe deiner Lieblingsspiele festgelegt wird? Bei Nintendo-Titeln in Deutschland geschieht das durch die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle). Doch manchmal gibt es spannende Besonderheiten, die die Fans zum Staunen bringen. Vor allem wie früh diese Bewertungen tatsächlich starten!

Ein Highlight ist das kürzlich erschienene Mario & Luigi: Brothership (Release: 7. November für Nintendo Switch), das satte 301 Tage vor seinem Release eine Altersfreigabe erhielt. Das ist die längste Frist für einen Nintendo-Titel seit Fire Emblem Engage, das 515 Tage vor der Veröffentlichung geprüft wurde. Warum passiert so etwas? Möglicherweise ist das Spiel schon sehr früh fertig, oder Nintendo plant eine umfassende Marketingkampagne bzw. die Zeit wird für das „Polieren“ des Spiels genutzt.

Im Vergleich dazu sehen wir bei anderen Titeln viel kürzere Zeiträume, wie „Pierre485“ auf BlueSky zeigt. Hier einige Beispiele:

Die kürzeren Zeitfenster zeigen, dass die Spiele oft noch bis zur letzten Minute überarbeitet werden, bevor sie auf den Markt kommen. Bei Super Mario Party Jamboree deutet das vielleicht darauf hin, dass die Entwicklung länger gedauert hat als geplant.

Some interesting data from recently released Nintendo titles (USK) :

• Mario & Luigi: Brothership was rated 301 days before release, the longest for an original Nintendo title since FE Engage (which was rated 515 days before release)

*USK is the German rating board

— pierre485 (@pierre485.bsky.social) 16. November 2024 um 13:59