Nintendo World Championships: NES Edition – Game Review

Nintendo World Championships: NES Edition ist ein Videospiel welches von der Nintendo EDP und Indiezero entwickelt wurde. Es orientiert sich an den Esports Wettbewerben, welche zu Zeiten des ursprünglichen NES stattgefunden hatten. Es ist am 18.07.2024 exklusiv für die Nintendo Switch als Download und als physische Deluxe Version (welche nur bei Nintendo direkt erhältlich ist) erschienen. Da wir die beinhalteten Videospieltitel damals schon gespielt haben, hatten wir einen Vorteil, gegenüber vielen Testern heute und möchten euch unsere Review der Neuauflage von NES Remix präsentieren.

Die Nintendo World Championships

Die Nintendo World Championships haben seit 1990 in zahlreichen nordamerikanischen Städten stattgefunden. Ein Spieler hat sich damals gegen 48 andere durchgesetzt. Gespielt wurde auf einem dafür eigens angefertigte NES-Module, welche heute zu den seltensten und teuersten Sammlerstücke gehören. Es ist unklar wie viele davon existieren. Ein Modul wird bis hin zum sechsstelligen Bereich gehandelt.

Auf einem solchen Modul befanden sich drei veränderte Versionen von Super Mario Bros. (1985), Rad Racer (1987) und Tetris (1989). In einem zeitlichen Limit von 6 Minuten und 21 Sekunden musste eine hohe Punktzahl erreicht werden. Zum 25. Jahrestag wurde eine zweite solche Meisterschaft abgehalten. Die dritte und letzte Fand im Jahr 2017 statt.

Die Nintendo World Championships: NES Edition

Aufgrund von Lizenzgründen kann in Nintendo World Championships: NES Edition leider kein Rad Racer oder Tetris zurückkehren. Allerdings verfügt Nintendo über genügend eigene Titel, welche hier für die Nintendo World Championships: NES Edition verfügbar sind. (die Jahreszahlen entsprechen dem erstmaligen Erscheinen der Titel auf einer NES beziehungsweise Famicom Konsole):

Balloon Fight (1985)

(1985) Donkey Kong (1983)

(1983) Excitebike (1984)

(1984) Ice Climber (1985)

(1985) Kid Icarus (1986)

(1986) Kirby’s Adventure (1993)

(1993) Metroid (1987)

(1987) Super Mario Bros. (1985)

(1985) Super Mario Bros. 2 (1988)

(1988) Super Mario Bros. 3 (1988)

(1988) Super Mario Bros.: The Lost Levels (1986)

(1986) The Legend of Zelda (1986)

(1986) Zelda II: The Adventure of Link (1987)

Wenig Knöpfe, viel zu tun

In Nintendo World Championships: NES Edition gibt einen Einzelspieler und einen Mehrspieler Modus. Zuerst einmal die Einzelspielermodi. Im Modus Speedrun können 156 Aufgaben der 13 Titel nacheinander freigespielt werden, welche auch je nach Schwierigkeit unterteilt sind. Die meisten Aufgaben sind super kurz und gehen ein paar Sekunden. Da muss entweder nur ein Super-Pilz gesammelt, Gegner ausgeschaltet oder ein Bereich des Levels erreicht werden. Man wird auch gleich bewertet, sodass man weiß wie man war.

Die Highlights sind eindeutig die letzten Aufgaben, welche auf Legende lauten. Da muss Super Mario Bros. mittels den berühmten Warp-Röhren so schnell wie möglich durchgespielt werden oder das erste The Legend of Zelda Labyrinth samt dem Boss beendet werden. Jeder der 13 Videospielklassiker hat eine solche besondere Aufgabe.

Im Modus Weltmeisterschaft in Nintendo World Championships: NES Edition gibt es 5 Aufgaben pro Woche. In dieser Woche kann man versuchen, es so hoch wie möglich in die Weltrangliste zu schaffen. Im Modus Überleben gilt es sich in 3 Aufgaben gegen 8 internationale Spieler zu behaupten. Das bedeutet man muss unter den ersten vier sein um weiterzukommen. Damit das alles wie am Schnürchen läuft, wird hierfür gegen gespeicherte Geisterdaten gespielt. Eine runde Lösung und dennoch realistische Spieler. Um die beiden beiden Modi spielen zu können wird ein Nintendo Switch Online Abonnement benötigt. Zudem können im ganzen Spiel 183 Abzeichen verdient werden, damit die Welt sieht aus was der Gegenspieler gemacht ist. Leider werden die Rekordzeiten erst nach der Woche veröffentlicht, sodass man nicht weiß wo man steht.

Im Mehrspielermodus in Nintendo World Championships: NES Edition können mit bis zu 8 Spielern entweder die 156 Aufgaben einzeln gespielt werden oder es gibt ein Aufgabenpaket von mehreren Aufgaben hintereinander, welche in Kategorien aufgeteilt sind. Hier ist anzumerken, dass 8 Spieler auf einer Konsole spielen können. Die Aufgaben können wie in der Mario Party Reihe vorher geübt werden und es gibt auch den ein oder anderen Spieleberaterausschnitt (dazu weiter unten mehr).

Natürlich hätten wir uns in Nintendo World Championships: NES Edition noch mehr von diesen Videospielklassikern gewünscht, aber es ist verständlich, dass das leider lizenztechnischen Gründen nicht immer möglich ist. Und trotzdem fehlen hier auch Nintendo Klassiker wie beispielsweise Mike Tyson’s Punch-Out!!, dafür gibt es das originale Super Mario Bros. 2: The Lost Levels, welches in der NES-Form damals nie bei uns erschienen ist.

Auch hätten wir statt den zahlreichen kurzen Aufgaben, gerne mehr von den längeren gesehen in denen größere Abschnitte zu meistern gewesen wären. Aber auch wäre in den kurzen Aufgaben aus den Klassikern viel mehr rauszuholen gewesen. Wo bleiben beispielsweise die ganzen kreativen Bosse von Super Mario Bros. 2 (1988). Warum gibt es nicht mehr Level zu spielen? Wenigstens ist der Titel preislich fair gestaltet. Auch wenn man hier nur einen Download bekommt. Eine physische Version wäre nur direkt bei Nintendo erhältlich gewesen und hätte neben ein paar tollen Geschenken, wie Pins und einem NES-Modul allerdings das doppelte gekostet. Eine normale Verkaufsversion wäre wünschenswert gewesen.

Pixelkunst

Dass die zeitlosen Pixelbilder in Nintendo World Championships: NES Edition aus den technisch noch sehr limitierten Zeiten noch heute funktionieren, weiß jeder Videospielfan. Die Menüs selber sind in diesem futuristischen Stil der Nintendo Werbungen aus den 80er Jahren gestaltet. Viele der Aufgaben haben liebevoll gestaltete Seiten, genannt Spieleberater, welche man vor der jeweiligen Aufgabe aufrufen kann. Darin wird exakt wie damals erklärt, wie die jeweilige Aufgabe zu meistern ist. Wer die Nintendo Magazine und Spieleberater von damals kennt, fühlt sich gleich Zuhause, da diese exakt im selben Stil gestaltet sind. Bravo!

Midikunst

Es ist immer wieder schön, neben den Pixeln in Nintendo World Championships: NES Edition auch wieder die kreativen Midi Tunes und die Effekte der 8-Bit Konsole wieder zu hören. Neu ist natürlich die Musik im Menü, welche mit Synthies den besonderen Geist der 80 Jahre perfekt einfängt. Besser geht es nicht!

Fazit zu Nintendo World Championships: NES Edition

Wie kann man die Nintendo World Championships: NES Edition schlecht reden, da er Nintendo Veteranen alte Klassiker wieder näher bringt, beziehungsweise der aktuellen Generation diese vorstellt. Dennoch hätten es längere Aufgaben und weniger kürzere besser gemacht. Die Aufgaben sind manchmal sehr unspektakulär gewählt, da wäre viel mehr rauszuholen gewesen. Auch fehlt der ein oder andere NES-Klassiker, welche auch direkt von Nintendo stammen. Im Vergleich zu den NES Remix Titeln bietet dieser Titel leider keine Abwechslung. Es bleibt immer noch die Hoffnung auf ein Update, welcher mehr Aufgaben oder gar Videospielklassiker bringt. Ansonsten eine wirklich schöne Videospielsammlung für jung und alt, der auf keiner Party fehlen sollte. Da der Titel NES Edition lautet, dürften wir hoffentlich irgendwann eine SNES und später N64 Version von der Reihe bekommen.

Review Wertung

9 SCORE Speedrunner können jetzt wieder offiziell trainieren. Detail-Wertung Grafik 10 Sound 10 Gameplay 8 Motivation 7 Multiplayer 10

